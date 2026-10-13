El nuevo éxito de Netflix en el terror. Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Más de 14 millones de visualizaciones en 2 semanas: la serie de terror de 8 episodios que arrasa en Netflix

Ryan Murphy, creador de 'American Horror Story', lleva arrasando con 'Monstruo' desde 2022, cuando la serie de terror estrella de Netflix debutó con la espeluznante historia de Jeffrey Dahmer.

Ahora, cuatro años más tarde, la ficción continúa y estrena con también un éxito impresionante su cuarta temporada centrada en Lizzie Borden, quien fue acusada de asesinar brutalmente a su padre y a su madrastra a hachazos en 1892.

Con Ella Beatty como protagonista, la actual temporada de 'Monstruo' recoge los ingredientes de las anteriores tandas de episodios y los lleva a la época victoriana, a un momento donde descubrir a asesinos no era tan sencillo y los criminales podían campar a sus anchas cometiendo barbaridades.

La nueva temporada de 'Monstruo' triunfa

Durante las últimas dos semanas, 'La historia de Lizzie Borden' ha dominado Netflix acumulando más de 14 millones de visualizaciones y casi 96 millones de horas vistas: números muy sólidos que vuelven a reafirmar el fenómeno de Murphy en streaming.

Mientras el creativo presenta la decimotercera temporada de la mencionada 'American Horror Story', que sirve como una especie de crossover y culminación de su obra, 'Monstruo' demuestra que las historias de crímenes siguen siendo uno de los pilares de la compañía de Ted Sarandos.

Si bien es cierto que la temporada protagonizada por Ella Beatty no reinventa la rueda ni rompe con lo visto en anteriores episodios, se las ingenia para mostrar una nueva historia en un escenario totalmente diferente a lo presentado hasta la fecha.

La crítica, por su parte, no ha apoyado demasiado el proyecto, con unas críticas mixtas que se inclinan hacia la fatiga de 'Monstruo' y a una ejecución más pobre de Murphy en términos de producción y dirección.

Pese a todo, la audiencia parece que está respondiendo de otra manera y eso significa que 'Monstruo' puede tener su futuro garantizado en el streaming, aunque nunca se sabe porque los medidores de audiencia están llegando a niveles realmente elevados.

Sea como fuere, 'La historia de Lizzie Borden' es una temporada diferente y que muestra uno de los casos más populares de la época victoriana a través de una interpretación fabulosa de Ella Beatty, quien por supuesto está acompañada de otras estrellas excelentes como Rebecca Hall y el mismo Charlie Hunnam, que repite en 'Monstruo'.

Ahora está por ver cómo finaliza su recorrido la actual temporada tras haber dominado lo más visto de Netflix durante dos semanas consecutivas -vamos a por la tercera-.