La selección española de fútbol levanta la copa de campéon del mundo. EFE

Golpe de Netflix: compra los derechos del Mundial de fútbol 2030 en España y emitirá los 104 partidos del torneo

Golpe estratégico de Netflix. La plataforma de streaming ha adquirido los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Por lo tanto, la compañía ofrecerá en directo los 104 partidos del torneo que organizará España, vigente campeona, junto con Marruecos y Portugal.

Argentina, Paraguay y Uruguay, además, acogerán los partidos inaugurales del Mundial, que conmemorará el centenario de los mundiales de fútbol.

Netflix prepara una cobertura integral del campeonato, con programas previos a cada partido, análisis durante el descanso y espacios posteriores a los encuentros.

La programación incluirá también un resumen diario de las jornadas de competición y otros contenidos destinados a generar expectación antes del inicio del torneo.

El acuerdo también contempla la retransmisión gratuita de un partido de cada jornada.

En un comunicado, Netflix aclara que ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final.

Este acuerdo, por cierto, refuerza la alianza entre Netflix y la FIFA, que ya incluye los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina.

Noticia en actualización

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