El rey Felipe VI, la Reina y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el desfile militar de la Fiesta Nacional. Europa Press

El desfile militar de la Fiesta Nacional arrasa en La 1 con un 44,2% de share, su mejor dato de audiencia desde 2009

El desfile militar de la Fiesta Nacional este lunes, 12 de octubre, ha batido récords de audiencia en RTVE.

La retransmisión registró un 44,2% de cuota de pantalla en La 1, su mejor dato de los últimos 17 años, cuando en 2009 firmó un 45,8% de share.

El desfile sube 4,9 puntos respecto a lo que anotó el año pasado.

Además, el solemne acto celebrado en Madrid, alcanza los dos millones de espectadores (2.097.000), algo que no sucedía desde 2023 (2.236.000).

La audiencia, por cierto, es aún mejor para la Corporación si se tiene en cuenta los 3,3 puntos que obtuvo el desfile en el Canal 24 Horas.

La retrasmisión oficial del especial #12Octubre Fiesta Nacional arrasa en @La1_tve con un estratosférico 44.2% de share y 2.097.000 espectadores 📺LO MÁS VISTO DEL DÍA EN LA TV 📺 SUMA +3.3% DE SHARE EN EL 24H DE @rtve 📺 4.989.000 espectadores únicos #QueVivaLaTele #Audiencias — Dos30' (@Dos30TV) October 13, 2026

Por lo tanto, la cobertura logró entre las dos cadenas un 47,5% de share.

El especial que siguió el desfile estuvo presentado por el periodista Xabier Fortes. Le acompañaron Alejandro Riego, experto en Casa Real, Yolanda Ferrer, especialista en Defensa, y el capitán Manuel Cuenca, del Ejército del Aire.

El tradicional evento del Día de la Hispanidad se celebró con las elecciones del 29-N como telón de fondo.

El desfile estuvo presidido por las más altas autoridades del Estado, entre ellos el rey Felipe VI, la Reina, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La expectación por el evento hizo que La 1 liderara antes, con La hora de La 1 (24,9%), y después con Mañaneros 360 (20,9%).

La única cadena nacional que mantuvo su programación habitual fue Telecinco. La mirada crítica (7,2%), El programa de Ana Rosa (6,2%) y El tiempo justo (6,1%).

'Horizonte' sigue fuerte

Por la noche, Cuatro mantuvo la emisión de Horizonte pese a tratarse de un día festivo. El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter sigue fuerte porque marcó su tercer mejor dato histórico (11,9%).

No obstante, la franja la lidera El Hormiguero de Pablo Motos gracias a la visita de Maluma (12,6%). Antena 3 también manda después con En tierra lejana (12,8%), que gana a La isla de las tentaciones (11,1%).

Por su parte, La 1 decidió no emitir La Revuelta de Broncano. En su lugar, la pública adelantó MasterChef Celebrity Legends. Sin embargo, el talent culinario cayó a un discretísimo 8,8%.

Completan la noche En el punto de mira (8,6%), que recoge el impulso de Horizonte con un reportaje dedicado a Shein; y El Taquillazo de laSexta (4,2%).