La temporada 3 de 'Los anillos de poder' llega en 2026. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Fecha confirmada: la serie de fantasía más cara de la historia regresa a Prime Video con 8 nuevos episodios y busca el éxito

'El Señor de los Anillos' regresa este mismo año con la tercera temporada de 'Los anillos de poder', la serie de fantasía más cara de la historia orquestada por J.D. Payne y Patrick McKay, quienes han prometido que en esta ocasión veremos a un Sauron totalmente diferente.

Tras dos temporadas cociendo el ascenso del heredero de Morgoth como nuevo Señor Oscuro de la Tierra Media, el personaje interpretado por Charlie Vickers pasa a un plano más protagónico -si es que eso es posible- mientras intenta forjar el Anillo Único para gobernarlos a todos.

Con Celebrimbor habiendo preparado la "receta mágica" para llevar a cabo la misión del gran villano de la serie, ahora es el momento de crear esa herramienta de poder para sucumbir a los hombres, los elfos y los enanos del mundo de Tolkien.

'Los anillos de poder' regresa con su temporada 3

Con fecha confirmada para el 11 de noviembre, la temporada 3 de 'Los anillos de poder' promete revolucionar la Tierra Media poniendo patas arriba lo que habíamos visto hasta la fecha, llevando a los protagonistas al límite y presentando a un nuevo orco: Marnûkh, una criatura que quiere ayudar a los suyos a escapar de las garras de Sauron.

Anteriormente ya habíamos visto que los orcos de esta serie no eran iguales que los de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', puesto que su intención es la de vivir en paz con sus familias y alejados de la maldad del Señor Oscuro.

Sin embargo, esa representación va a escalar en los próximos episodios a través de ese nuevo personaje -que incluso escribe poesía- que rompe con todo lo que sabíamos de esta raza, ligada en la obra de Tolkien al "bando malo" de la historia.

En el reparto principal, además de Vickers, volveremos a ver a Robert Aramayo, Morfydd Clark, Maxim Baldry, Lloyd Owen y Daniel Weyman, quien desatará el poder de Gandalf y lucirá por fin las vestimentas tradicionales del mago, con su característico sombrero y su vara de poder.

Ahora solo falta ver si, en esta ocasión, Prime Video es capaz de remontar 'Los anillos de poder' para ganarse al público y arrasar en audiencia. Las anteriores temporadas tuvieron dificultades para brillar en cifras y puntuaciones positivas, pero ahora parece que el escenario es diferente y la propuesta de los creadores es mucho más atractiva.

Como siempre, la temporada estará compuesta por ocho episodios y su emisión será semanal para extender lo máximo posible la duración de la ficción en la pequeña pantalla, apostando por un modelo de estreno más tradicional para generar expectación y conversación.