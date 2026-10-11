Más de 16 millones de visualizaciones: la nueva película de 97 minutos de Russell Crowe que arrasa en Netflix

Netflix tiene un nuevo éxito: 'Unabomber', una nueva adaptación de la historia de Theodore "Ted" Kaczynski que está arrasando entre la audiencia, acumulando ya más de 16 millones de visualizaciones y 27 millones de horas vistas: es el contenido más reclamado del servicio.

Teniendo en cuenta que no es la primera vez que vemos una producción de 'Unabomber' en el streaming es realmente sorprendente que la película esté consiguiendo estos resultados, puesto que el público ya está familiarizado con el relato del matemático terrorista.

Sin embargo, tanto por la dirección de Janus Metz Pedersen como por la interpretación de Russell Crowe, quien ejerce aquí un papel protagonista deslumbrante, la cinta está recibiendo un apoyo impresionante por parte del respetable.

Ahora bien, entre la crítica ya es otro cantar porque los profesionales no han caído rendidos ante esta nueva versión del relato: indican que es un true crime vacío y que no profundiza en la trama como sí lo hizo la serie de 2017 encabezada por Sam Worthington.

Un éxito de audiencia

Con Jacob Tremblay, Annabelle Wallis, Shailene Woodley y Alexander Ludwig acompañando a la estrella de 'Gladiator', la nueva 'Unabomber' explora durante una hora y media aproximadamente la historia de una de las figuras más populares de Estados Unidos.

La ficción presenta a un estudiante de Harvard que se convierte en Unabomber tras someterse a una serie de experimentos psicológicos. Años más tarde, la investigación de un agente del FBI revela cómo su pasado determinó la campaña mortal que se cobró la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés entre 1978 y 1995.

El matemático y terrorista Theodore Kaczynski envió por carta 16 bombas a diferentes objetivos como protesta por la sociedad moderna industrializada y la destrucción de la naturaleza y acabó sembrando el caos, confundiendo a la policía en una de las investigaciones más famosas y "virales" de la historia.

Ahora, con ese formato película, Janus Metz Pedersen busca condensar la historia original a través de un thriller que corta la respiración, con una apuesta más acelerada para ir directamente a los puntos más destacados del caso para no dejar respiro al espectador.

Por ahora, la ficción ha tenido un recibimiento extraordinario y apunta a consolidarse como una de las películas más exitosas de Netflix en esta recta final de año, pero las cosas en el streaming son un tanto impredecibles porque la constante avalancha de estrenos puede cambiar las tornas rápidamente.