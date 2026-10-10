Más de 133 millones de visualizaciones en Netflix: la película de fantasía de menos de 2 horas que arrasó el streaming

El fantástico es amplísimo y caben un montón de producciones: desde largometrajes de ciencia ficción y terror, hasta aventuras de fantasía que sumergen al espectador en mundos repletos de criaturas y seres mitológicos.

En 2022, con Netflix dominando el panorama audiovisual en un contexto postpandemia, Roar Uthaug apostó por revolucionar la fantasía en Noruega presentando una película con sello nórdico y en clave kaiju que arrasó en el servicio, pasando a ser uno de los títulos de habla no inglesa más vistos de la plataforma.

Acumulando más de 133 millones de visualizaciones y 178 millones de horas vistas, 'Trol' se mantiene como una de las obras más singulares de la plataforma, que nace como una heredera espiritual de 'Godzilla' aprovechando ese trasfondo mitológico que baña las tierras del norte.

'Trol', un gran éxito de Netflix

'Trol' arranca con una explosión en las montañas de Dovre. El suceso despierta a una criatura ancestral tras mil años de cautiverio: un trol de la mitología nórdica -que da nombre a la película-.

El aterrador monstruo despierta con una ira inconmensurable y se dirige hacia la capital sembrando el caos y la destrucción a su paso. A pesar de los intentos de las autoridades para frenar su avance, desde el ejército recurren a Nora Tidemann, una paleontóloga especializada en ciencia, y a su padre, un experto en folclore.

Los dos juntos tienen como objetivo descifrar las antiguas leyendas nórdicas para encontrar la forma de detener al peligroso trol antes de que arrase con toda Noruega. Con Ine Marie Wilmann, Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold y Kim Falck como protagonistas, 'Trol' se mantiene como un éxito rotundo.

Aunque hayan pasado cuatro años desde su estreno, aún no ha habido largometraje dentro de esa categoría de habla no inglesa que haya logrado superar a la superproducción de Uthaug, que hasta tuvo secuela para expandir el fenómeno de esta espectacular película de acción.

Si bien es cierto que no aporta nada nuevo en términos de cinematografía y guion, 'Trol' se desmarca de la competencia por la ligereza e intensidad de su guion, que se combina perfectamente con la acertada explotación mitológica de su lugar de origen mediante una trama que no da un respiro al espectador.

Desde luego, pocas películas consiguen estas cifras y tener su propia secuela en Netflix, puesto que la plataforma tiene unos estándares muy exigentes de audiencia, por lo que 'Trol' merece un lugar destacado y una oportunidad por ser historia de la gigante del streaming.