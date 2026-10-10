Ana Belén, 75 años, sobre el pasado: "Para atrás hay que mirar lo justo y sin nostalgia, solo para saber de dónde vienes"

Ana Belén es una de las grandes figuras de la cultura española. Cantante, actriz y directora, lleva décadas formando parte de la vida artística del país y ha construido una trayectoria marcada por la música, el cine, el teatro y su compromiso con diferentes causas sociales.

Una carrera extensa que le ha permitido acumular recuerdos y experiencias, aunque ella misma reconoce que no es una persona especialmente dada a quedarse anclada en el pasado.

La artista ha reflexionado precisamente sobre el paso del tiempo y sobre la manera en la que afronta todo lo vivido durante una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena SER. Para Ana Belén, mirar hacia atrás tiene sentido únicamente cuando sirve para comprender el camino recorrido.

Ana Belén. Gtres

"Yo echo la mirada atrás lo justito. La mirada atrás solo hay que echarla para saber de dónde vengo", expresó durante la conversación. La cantante considera que conocer el propio pasado es importante, pero no cree que sea necesario permanecer en él.

Esa mirada hacia el futuro también está muy presente en una de sus canciones más conocidas. Cuando interpreta Solo le pido a Dios, Ana Belén canta precisamente sobre la importancia de no permanecer indiferente ante aquello que pueda suceder.

"Cuando canto Solo le pido a Dios digo que el futuro no me sea indiferente", explicó. Sin embargo, con el paso de los años, su percepción sobre el tiempo también ha cambiado. La artista reconoce que ahora es más consciente de que el futuro es cada vez más limitado.

"El futuro me doy cuenta que me va quedando menos, me interesa el presente", afirmó. Una reflexión que pone de manifiesto cómo la perspectiva sobre el tiempo puede cambiar a medida que pasan los años.

Ana Belén también se muestra tajante cuando habla de la nostalgia. Para ella, mirar atrás no debe convertirse en una forma de idealizar aquello que ya pasó ni en un intento de recuperar etapas anteriores. "Para atrás ni para tomar impulso y sobre todo sin nostalgia", sentenció.

Su reflexión dibuja así una manera de entender la vida basada en aceptar el paso del tiempo sin renunciar a lo aprendido. El pasado sirve para recordar de dónde vienes, pero no para quedarse en él.

Después de décadas de carrera, Ana Belén afronta de este modo el paso de los años desde una perspectiva alejada de la nostalgia. Los recuerdos forman parte de su identidad y de su trayectoria, pero no determinan hacia dónde quiere mirar.