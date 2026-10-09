Ya es oficial: la película de zombis más esperada de la historia acaba y prepara su estreno para 2027

Hace unos días os informábamos sobre el desarrollo de 'Twilight of the Dead', la última película de la saga de zombis de George A. Romero, y ahora desde Deadline confirman que el rodaje de la producción ha finalizado: su estreno para 2027 se mantiene.

Tras un periodo de silencio y de incertidumbre debido al cambio de equipo directivo, y hasta protagónico con la salida de Milla Jovovich y la entrada de Kate Beckinsale, los seguidores del mayor universo de "no muertos" del cine pueden respirar con tranquilidad.

La película, ahora bajo el manto de los hermanos Doron y Yoav Paz, ha logrado completar su fotografía principal siguiendo el guion de Paolo Zelati, quien escribió la historia de la mano del mencionado Romero antes de su fallecimiento.

'Twilight of the Dead' acaba su rodaje

Con el mismísimo Greg Nicotero, leyenda del terror, a cargo de los efectos visuales y de maquillaje, 'Twilight of the Dead' se prepara ahora para entrar en postproducción para pulir sus efectos digitales.

Aunque la filmografía de George A. Romero se ha caracterizado siempre por tener una predominancia de efectos prácticos y artesanales, las películas actuales requieren de una capa de CGI para llevar a cabo ciertas composiciones, aunque seguro que en este caso no veremos grandes capas digitales teniendo en cuenta que está Nicotero detrás.

En cuanto a la historia, la trama nos llevará a una isla tropical, explorando la peor cara de los humanos supervivientes al gran brote zombi mientras siguen haciendo frente al gran y terrorífico apocalipsis que azota el planeta, con las facciones de no muertos expandidas en todas partes.

Con Kate Beckinsale liderando la película, una veterana en el género de terror y acción que ha pasado por sagas tan populares como 'Underworld' y por obras de culto como 'Van Helsing', 'Twilight of the Dead' se prepara para hacer historia en los cines marcando el final de la historia de Romero.

El considerado padre del género zombi moderno y contemporáneo arrancó su obra con 'La noche de los muertos vivientes' en 1968 y ahora, 58 años después, estamos a punto de ser testigos del cierre de esta pesadilla -en el buen sentido-.

'Twilight of the Dead' todavía no tiene fecha de estreno específica, pero se espera que llegue a la gran pantalla a lo largo de 2027. Ahora falta iniciar la promoción y calentar motores para la llegada de la película de zombis más esperada.