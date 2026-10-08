El exfutbolista Mario Suárez en una retransmisión de RTVE. Redes sociales

Mario Suárez deja TVE y ficha por Movistar Plus+ para comentar la Champions: "Estoy deseando empezar"

Mario Suárez ha puesto fin a su etapa en TVE como comentarista de fútbol.

El exfutbolista del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano ha fichado por Movistar Plus+, según ha anunciado oficialmente la plataforma este jueves.

Suárez se incorpora al equipo de comentaristas de la Champions League, aunque su debut llegará este domingo 11 de octubre como analista de Deporte Plus, el programa que presenta Juanma Castaño.

"En esta nueva etapa de mi vida, incorporarme a Movistar Plus+ creo que es el paso que me tocaba dar", asegura el exjugador madrileño, que se muestra "súper motivado" ante el reto de comentar la Champions y "deseando empezar" su nuevo trabajo.

"Me hace mucha ilusión poder trabajar con Carlos Martínez, con Maldini y con todos los profesionales de esta casa", añade.

Ha vestido muchas camisetas. 𝑳𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂𝒃𝒂 𝒖𝒏𝒂. 💥 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐮𝐚́𝐫𝐞𝐳 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐚 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬. Se une a nuestro equipo de expertos para vivir y analizar lo mejor del fútbol español y de las competiciones europeas. #LaCasaDelFútbol https://t.co/CnZJeU9ad5 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 8, 2026

De este modo, Mario Suárez deja las retransmisiones de fútbol en TVE, donde formó tándem con Juan Carlos Rivero en partidos de Copa del Rey, encuentros de la Selección española y finales de la Champions League desde 2024.

El exfutbolista recibió buenas críticas por sus análisis y puso voz a algunas de las grandes citas de la Selección en los últimos años, entre ellas la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, ambos conquistados por España.

Precisamente, en este último Mundial, Rivero estuvo al frente de la narración, mientras que Suárez y Vero Boquete ejercieron como comentaristas.

Suárez, que se retiró del fútbol profesional en 2023 a los 36 años, inició entonces una nueva etapa vinculada a los medios de comunicación. Ese mismo año se incorporó a DAZN como comentarista de LaLiga.

Posteriormente, también trabajó para ESPN en los programas ESPN FC y Ahora o nunca, además de colaborar habitualmente en El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego.

Primera imagen de Mario Suárez como rostro de Movistar Plus+. Movistar Plus+

Trayectoria

Movistar Plus+ destaca que su trayectoria le ha permitido conocer de primera mano distintos estilos de fútbol.

El Atlético de Madrid fue el club en el que debutó y el Rayo Vallecano, donde puso fin a su carrera profesional.

Entre ambos equipos, el centrocampista madrileño pasó también por el Real Valladolid, el RC Celta, el RCD Mallorca y el Valencia CF.

Fuera de España, Suárez jugó en la AC Fiorentina, en la Serie A italiana, y en el Watford, en la Premier League.

También tuvo una experiencia en el fútbol chino con el Guizhou Hengfeng Zhicheng.