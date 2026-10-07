Mercedes Milá vuelve a dar la cara por Pedro Sánchez: "Deseo con toda mi alma que gane las elecciones del 29-N"

Mercedes Milá vuelve a posicionarse públicamente a favor de Pedro Sánchez.

La veterana presentadora ha expresado su deseo de que el presidente del Gobierno gane las elecciones del próximo 29 de noviembre, después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral.

"Deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho", aseguró Milá durante la segunda edición de los Celebrity Pets Awards.

Allí acudió junto a su perro Scott para recoger el Premio Lealtad.

La periodista, de 75 años, reconoció que se "temía" que el presidente adelantara los comicios. "Tal y como estaban yendo las cosas tanto en vivienda como en Ceuta, parecía que la situación era bastante límite", explicó.

Milá también apuntó a la situación parlamentaria y, en concreto, a la "actitud de Junts en el Parlamento", que hacía "imposible sacar adelante nada".

Sus palabras llegan después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda, que el Gobierno prevé llevar ahora a la Diputación Permanente.

La presentadora también se refirió a la acampada de Sol y respaldó las movilizaciones en defensa del acceso a la vivienda.

"Hasta que no se aclare la situación y se pongan las cosas en su sitio seguirán allí. Lo han hecho muy bien", afirmó.

De hecho, Milá vinculó directamente estas protestas con la decisión de Sánchez de convocar elecciones.

"Estas elecciones que vienen las han provocado los que están en Sol pidiendo a gritos una vivienda", sostuvo.

Mercedes Milá y su perro Scott en los Premios Celebrity Pets 2026. GTRES

No es la primera vez que Milá sale públicamente en defensa de Pedro Sánchez.

El pasado año, en plena crisis por los casos de corrupción que salpicaron al PSOE, entre ellos los relacionados con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la presentadora ya respaldó al presidente después de que este descartara convocar elecciones.

"España es un país con suerte en estos momentos. Tenemos un extraordinario presidente del Gobierno que no se arrepiente de hacer política pura, política honrada y, si hace falta, valiente, sin complejos", afirmó entonces.

Renovada en TVE

Por otra parte, Mercedes Milá también confirmó que RTVE ha dado luz verde a una nueva temporada de Me meto en un jardín, el programa de entrevistas que presenta en La 2.

"Nos han vuelto a firmar otra temporada", anunció la periodista. El formato, producido por Zanskar, la productora de Jesús Calleja y tuvo un coste de 701.016 euros.

Cerró su primera temporada con una media del 3,5% de cuota de pantalla y 354.000 espectadores, con invitados como el escritor David Uclés, Miguel Ángel Revilla, el chef Toño Pérez, o el presentador Marc Giró.