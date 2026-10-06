El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presentador Iker Jiménez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presentador Iker Jiménez. Captura TV

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Sánchez dispara las audiencias con el adelanto electoral (81,3%) y lleva a un nuevo liderazgo a Iker Jiménez con 'Horizonte'

El programa de Cuatro aventaja en una décima a 'El Hormiguero' en la franja de estricta coincidencia.

Más información: Ayuso catapulta la audiencia de 'Horizonte' y lleva a Iker Jiménez al liderazgo en el access frente a Pablo Motos y Broncano

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La comparecencia que ofreció Pedro Sánchez para convocar elecciones de forma anticipada a primera hora de lunes disparó las audiencias de los programas de actualidad.

La declaración institucional del presidente del Gobierno alcanzó el 81,3% de share y 1.931.000 espectadores en todas las cadenas que lo ofrecieron, según informa Dos30'.

La 1 fue la televisión preferida por los españoles para seguir el histórico anuncio del líder del Ejecutivo. La cadena pública registró un 26,7% de cuota, seguida de Antena 3 (16,9%) y Telecinco (16,4%).

El adelanto electoral volvió a disparar las audiencias de Iker Jiménez, que sigue aprovechando como nadie la coyuntura política.

Horizonte, que ya venía de un magnífico 13,8% gracias a la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, firmó un 13,1% de share y 1.609.000 espectadores en el access.

El programa vuelve a confirmarse como rival de El Hormiguero, que alcanza un 13,4% (1.627.000) con Carmen Maura y Maribel Verdú.

La Revuelta, por su parte, se queda con un 11,6% (1.419.000). Ana Peleteiro y Diego González Rivas fueron los invitados del show de Broncano.

Pero si se tiene en cuenta la franja de coincidencia entre los tres formatos (21:55 - 23:20), el formato de Cuatro (13,5%) se lleva el triunfo al ganar por una décima a Pablo Motos (13,4%).

En este tramo, Iker Jiménez saca dos puntos a Broncano (11,7%).

El anuncio de Pedro Sánchez también alteró significativamente las audiencias de la franja matinal. La gran triunfadora fue Silvia Intxaurrondo con La hora de La 1, que registró un 23,5%.

Ana Rosa Quintana logra récord de temporada en Telecinco (13,4%), mientras que Espejo Público firma máximo de espectadores, con una media de 419.000 (13,4%).

El adelanto electoral también deja un reguero de récords de temporada. Lo consiguen el informativo de Sandra Golpe en Antena 3 (24,5% y 2.326.000), el de Vicente Vallés (18% y 2.140.000) y Más vale tarde (6,1%) en laSexta.

Lejos del contexto político, En tierra lejana se llevó la victoria en prime time. La serie turca empata con el mismo share con MasterChef Celebrity Legends (12,5%), pero en coincidencia se lleva un triunfo con claridad.

Estas audiencias dejan otra lectura, y es que La isla de las tentaciones está sufriendo un desgaste en Telecinco. El reality anota un 11,9% en Telecinco.

El Objetivo Elecciones 29N que emitió laSexta -la cadena optó por modificar su parrilla- con Ana Pastor obtiene un 4,6%.