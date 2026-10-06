El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presentador Iker Jiménez. Captura TV

Sánchez dispara las audiencias con el adelanto electoral (81,3%) y lleva a un nuevo liderazgo a Iker Jiménez con 'Horizonte'

La comparecencia que ofreció Pedro Sánchez para convocar elecciones de forma anticipada a primera hora de lunes disparó las audiencias de los programas de actualidad.

La declaración institucional del presidente del Gobierno alcanzó el 81,3% de share y 1.931.000 espectadores en todas las cadenas que lo ofrecieron, según informa Dos30'.

La 1 fue la televisión preferida por los españoles para seguir el histórico anuncio del líder del Ejecutivo. La cadena pública registró un 26,7% de cuota, seguida de Antena 3 (16,9%) y Telecinco (16,4%).

El adelanto electoral volvió a disparar las audiencias de Iker Jiménez, que sigue aprovechando como nadie la coyuntura política.

Horizonte, que ya venía de un magnífico 13,8% gracias a la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, firmó un 13,1% de share y 1.609.000 espectadores en el access.

En el reparto de canales, con la comparecencia del Presidente del Gobierno, @la1_tve LIDERA registrando un 26.7% de share ➡️ Le sigue @antena3com (16.9%) y @telecincoes (16.4%) #QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/cX2STyB4aM — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

La gente acude a la TV ante los grandes eventos informativos 📺 La curva del consumo creció ayer con la convocatoria de elecciones ➡️ El consumo creció en un +27% durante la comparecencia de Pedro Sánchez respecto al resto del año de lunes a viernes #QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/zF5aRMsW3a — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

El programa vuelve a confirmarse como rival de El Hormiguero, que alcanza un 13,4% (1.627.000) con Carmen Maura y Maribel Verdú.

La Revuelta, por su parte, se queda con un 11,6% (1.419.000). Ana Peleteiro y Diego González Rivas fueron los invitados del show de Broncano.

Pero si se tiene en cuenta la franja de coincidencia entre los tres formatos (21:55 - 23:20), el formato de Cuatro (13,5%) se lleva el triunfo al ganar por una décima a Pablo Motos (13,4%).

En este tramo, Iker Jiménez saca dos puntos a Broncano (11,7%).

MÁXIMO HISTÓRICO de #Horizonte en @cuatro con un 13.1% de cuota, 1.609.0000 y 3.894.000 espectadores únicos 🗣️ COLIDERA su franja de emisión 🗣️ LÍDER en el TC con un 15.7% BRU-TAL! #QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/J3mrd9swNf — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

El anuncio de Pedro Sánchez también alteró significativamente las audiencias de la franja matinal. La gran triunfadora fue Silvia Intxaurrondo con La hora de La 1, que registró un 23,5%.

Ana Rosa Quintana logra récord de temporada en Telecinco (13,4%), mientras que Espejo Público firma máximo de espectadores, con una media de 419.000 (13,4%).

El adelanto electoral también deja un reguero de récords de temporada. Lo consiguen el informativo de Sandra Golpe en Antena 3 (24,5% y 2.326.000), el de Vicente Vallés (18% y 2.140.000) y Más vale tarde (6,1%) en laSexta.

La referencia informativa es @A3Noticias siendo LO + VISTO del día en TV y registrando sus informativos + vistos de la temporada ➡️ A mediodía con Sandra Golpe LIDERA con un 24.5% y una media de 2.326.000 espect. ➡️ Por la noche, con Vallés, LIDERA con un 18% y 2.140.000 espect. #QueVivaLaTele #Audiencias — Dos30' (@Dos30TV) October 6, 2026

Lejos del contexto político, En tierra lejana se llevó la victoria en prime time. La serie turca empata con el mismo share con MasterChef Celebrity Legends (12,5%), pero en coincidencia se lleva un triunfo con claridad.

Estas audiencias dejan otra lectura, y es que La isla de las tentaciones está sufriendo un desgaste en Telecinco. El reality anota un 11,9% en Telecinco.

El Objetivo Elecciones 29N que emitió laSexta -la cadena optó por modificar su parrilla- con Ana Pastor obtiene un 4,6%.