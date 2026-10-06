Pablo Motos invita a Sánchez a ir a 'El Hormiguero' de cara a las elecciones del 29-N: "Nos encantaría que viniese"

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez activó rápidamente la maquinaria televisiva. Porque si los partidos políticos entraron oficiosamente en campaña, los programas de actualidad también lo hicieron.

De hecho, este mismo lunes, Pablo Motos se dirigió a los espectadores de El Hormiguero para trasladar formalmente su invitación a Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones.

"Esta tarde hemos estado hablando con Moncloa y le hemos invitado. Es la primera persona a la que hemos llamado. Nos encantaría que viniese", aseguró el presentador de Antena 3 antes de la tertulia política con Juan del Val, María Dabán, Rubén Amón y Rosa Belmonte.

Motos explicó que el presidente del Gobierno dispondría de un bloque de "70 minutos" para que "explique qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus planes".

Es decir, la entrevista a Sánchez ocuparía prácticamente la totalidad del programa, como suele ocurrir cuando un político acude al formato de Trancas y Barrancas.

"Estaríamos encantados de que viniera el auténtico", dijo, en alusión a la parodia que hizo anoche Carlos Latre del presidente del Gobierno.

Fue entonces cuando Pablo Motos confirmó que la intención de El Hormiguero es dar cabida a las "fuerzas más importantes".

Por lo tanto, el programa de Antena 3 también habría invitado a los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En el caso de que Pedro Sánchez acepte la invitación, el dirigente socialista volvería a El Hormiguero tres años después de su última visita. Fue durante la campaña de las elecciones generales de 2023.

.@Carlos_Latre se convierte en Pedro Sánchez #MauraVerdúEH https://t.co/u7OzZHQ0DJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 5, 2026

En aquella ocasión, el presidente del Gobierno protagonizó una tensa entrevista con Pablo Motos, después de haber sido objeto de críticas en su programa a raíz de la gestión de la pandemia.

Hace unas semanas, por cierto, Motos arrancó el curso con un discurso contra Sánchez por la "incuestionable invasión" de Ceuta. "Los ciudadanos le importamos un bledo", dijo.

En el verano de 2023, por cierto, Sánchez sorprendió con una estrategia poco habitual: acudir a platós que, por lo general, le son menos favorables.

Además de sentarse con Pablo Motos, el presidente acudió a El programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Sánchez visitó 'El Hormiguero' en julio de 2023. Atresmedia

Por otro lado, habrá que ver si Horizonte se suma a la ronda de entrevistas con los principales líderes políticos de cara al 29-N, después de que el programa de Cuatro recibiese a Isabel Díaz Ayuso el pasado jueves.

El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter no solo se ha convertido en el rival inesperado de El Hormiguero y La Revuelta, en el access, sino también en una de las principales ventanas de análisis político.

Debates electorales

La convocatoria anticipada de elecciones, además, ha hecho que los principales grupos audiovisuales muevan ficha al proponer diferentes citas en la campaña electoral.

Y todos lucharán por tener un cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Serán los propios partidos políticos los que decidirán cuándo y dónde debatirán.

Por un lado, RTVE ofreció hasta tres debates: un cara a cara entre los líderes de PSOE y PP para el martes 17 de noviembre; un debate con los portavoces de los 8 grupos del Congreso para el día 23 y un debate a cuatro (PP, PSOE, Vox y Sumar) para el día 26.

Atresmedia ha propuesto dos citas: un debate a cuatro previsto para el día 18 y un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el día 23.

Y, por último, Mediaset puso sobre la mesa otro duelo a dos entre los líderes del PP y PSOE.