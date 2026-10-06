Hoy en streaming la mejor película de vampiros de la historia: un clásico de acción y terror de menos de 2 horas

Hay tantas películas de vampiros como comedias, pero realmente existen pocas que hayan destacado tantísimo como '30 días de oscuridad', la adaptación cinematográfica de la obra de Steve Niles y Ben Templesmith que llegó en 2007 a la gran pantalla para revolucionar el género y sentar cátedra.

A través de la dirección de David Slade y con Josh Hartnett, leyenda de Hollywood, como protagonista, Columbia Pictures y Sam Raimi pegaron un fuerte golpe sobre la mesa con una película sencilla y directa que aún a día de hoy es capaz de hacer frente a superproducciones de gran presupuesto.

Con tan solo un presupuesto de 30 millones de dólares, el largometraje no brilló como se esperaba en la taquilla, recaudando 75 millones, pero traspasó barreras culturales hasta ser considerado como el mejor de vampiros del celuloide.

Una película inmortal

La historia nos traslada a Barrow, un remoto pueblo donde durante 30 días de cada invierno el sol no sale y la noche ocupa todo el día. En ese momento, aparece un misterioso grupo de vampiros sedientos de sangre, listos para alimentarse de los pocos residentes que permanecen en el lugar.

El comisario, Eben (Josh Hartnett), su esposa Stella (Melissa George) y un reducido grupo de supervivientes se ven entonces obligados a hacer lo que sea para resistir hasta que reaparezca la luz del día y así poder sobrevivir un día más.

Con un reparto de élite acompañando a Hartnett en el ámbito protagonista, con nombres como Melissa George, Ben Foster y Danny Huston, '30 días de oscuridad' esculpe una pesadilla sumamente inmersiva donde, cual virus zombi, incontables vampiros descontrolados siembran el caos con total ventaja a su favor, puesto que su peor enemigo está anulado.

Con un broche artesanal, un maquillaje soberbio y una narrativa que no da un respiro al espectador, la película es considerada como una imprescindible entre los entendidos del género y un absoluto disfrute festivalero, propio de Sitges y de su público.

Actualmente, el filme está disponible en el streaming de España a través de Rakuten TV y tiene una duración de unas 2 horas aproximadamente. Tened presente, eso sí, que no es para todos los estómagos, puesto que hay una buena dosis de hemoglobina en pantalla y escenas realmente salvajes.

Y es que Slade no se cortó un pelo en representar de manera brutal el cómic original para no restar ni una pizca de brutalidad a los vampiros del relato para así convertirlos en una amenaza real.