Más de 135 millones de visualizaciones: la película de acción y suspense de 1 hora y 56 minutos disponible en Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con algunas de las grandes películas de acción de los últimos años, pero pocas han conseguido alcanzar las cifras de audiencia de Tyler Rake. La cinta se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma y llegó a superar los 135,7 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días.

Estrenada en 2020, la película, cuyo título original es Extraction, sigue a Tyler Rake, un mercenario acostumbrado a enfrentarse a las misiones más peligrosas. Su vida cambia cuando recibe el encargo de viajar hasta Bangladés para rescatar al hijo secuestrado de un poderoso narcotraficante.

La misión, que inicialmente parece complicada, pronto se convierte en una lucha por la supervivencia. Tyler tiene que adentrarse en un mundo dominado por traficantes de armas, narcotraficantes y grupos criminales mientras intenta sacar con vida al joven de la ciudad.

Fotograma de 'Tyler Rake 2'. Netflix Netflix

Chris Hemsworth interpreta al protagonista, un hombre de pocas palabras que utiliza su experiencia y sus habilidades para enfrentarse a situaciones cada vez más extremas. Junto a él aparecen Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi y David Harbour.

La película está dirigida por Sam Hargrave y Netflix la presenta como un thriller de acción y aventura de carácter explosivo, con mercenarios y una historia marcada por la violencia.

Uno de los puntos de partida de la historia es el secuestro de Ovi Mahajan, el hijo de un importante narcotraficante internacional. Tyler recibe el encargo de recuperarlo y devolverlo con vida, pero la operación se complica rápidamente cuando quienes mantienen retenido al joven descubren quién está detrás de su rescate.

A partir de ese momento comienza una carrera contrarreloj por las calles de Bangladés. Tyler tendrá que enfrentarse a numerosos enemigos mientras intenta proteger al chico y encontrar una vía de escape.

La producción consiguió convertirse en una de las películas más vistas de Netflix. En agosto de 2023, la plataforma confirmó que la primera entrega de Extraction había alcanzado 135,7 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días, situándose entonces en el noveno puesto de su lista de películas más populares.

El éxito dio lugar a una segunda película, Tyler Rake 2, estrenada en 2023. La continuación volvió a contar con Chris Hemsworth como protagonista y amplió el universo de Tyler Rake con una nueva misión de alto riesgo.

La historia tampoco termina ahí. Netflix ha confirmado que Chris Hemsworth regresará como Tyler Rake en una tercera entrega, mientras la franquicia continúa ampliándose.

Con una duración de 1 hora y 56 minutos, Tyler Rake es una opción para quienes busquen una película de acción directa, con persecuciones, combates y una misión de rescate que se complica desde sus primeros minutos.