Verdeliss, madre de 8 hijos a sus 41 años: "Cuando tuvimos nuestro primer hijo nos daba lo justo para vivir y pagar alquiler"

Estefanía Unzu, conocida popularmente como Verdeliss, ha construido una familia numerosa junto a su marido, Aritz Seminario.

La influencer navarra, que actualmente tiene 41 años, es madre de ocho hijos y ha conseguido desarrollar una trayectoria profesional en las redes sociales y en el mundo empresarial.

Sin embargo, sus comienzos estuvieron muy lejos de la situación que vive actualmente. Cuando nació su primer hijo, la pareja atravesaba una etapa económica complicada y apenas tenía recursos para afrontar los gastos cotidianos.

Así lo recordó en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2023, en la que abrió las puertas de su casa, situada a las afueras de Pamplona. Al recordar cómo era su vida cuando comenzaron a formar una familia, Verdeliss explicó que tanto ella como Aritz eran muy jóvenes.

Él trabajaba como becario en un despacho y ella lo hacía como camarera en un restaurante. "Nos daba lo justo para vivir muy limitadamente y pagar nuestro alquiler en Madrid", confesó.

La creadora de contenido reconoció que, en aquel momento, imaginar una familia tan numerosa parecía algo prácticamente inalcanzable. "Visualizar en aquellos momentos el mantener a tantos hijos solo entraba en nuestro sueño idealizado", explicó.

De hecho, al ser preguntada sobre si hace quince años imaginaba que acabaría teniendo ocho hijos, admitió que siempre había deseado una familia así, aunque nunca llegó a pensar que terminaría siendo tan numerosa.

Verdeliss y su marido. GTRES.

"Permitirte hoy en día una familia tan numerosa en términos económicos y de conciliación es prácticamente una utopía", reflexionó durante la conversación.

En aquella entrevista, Verdeliss también habló de cómo se organizan económicamente en casa. Aunque reconoció que procura ser ahorradora, explicó que es su marido quien se ocupa de llevar las cuentas familiares.

"A día de hoy, sería incapaz de decirte los números de nuestra cuenta", aseguró.

La organización doméstica también ocupa buena parte de su jornada. La influencer contó que tienen contratada a una persona que acude dos veces por semana para ayudar con las tareas del hogar.

La navarra, además, reconoció que la maternidad le ha llevado a renunciar a algunas experiencias. Se quedó embarazada a los 19 años y explicó que perdió amistades porque su etapa vital dejó de coincidir con la de sus amigas.

También tuvo que aplazar sus aspiraciones académicas: le habría gustado estudiar una carrera universitaria, pero consideraba que resultaba inviable. Finalmente, pudo formarse como auxiliar de enfermería a distancia.

Pese a todas esas renuncias, Verdeliss fue tajante al cerrar esa reflexión: "Pero no me arrepiento de nada".