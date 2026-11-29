Marc Márquez, en su rueda de prensa de despedida de MotoGP. EFE

El refugio de Marc Márquez en Madrid: casa de 1.300 m2 con 7 habitaciones y jardín en un municipio de 89.000 habitantes

Marc Márquez es toda una leyenda viva del motor. Desde su debut mundialista en 2008, el piloto catalán ha hecho historia en los circuitos acumulando diez títulos mundiales, además de distinciones como las medallas de oro y de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Apenas unos días después de conquistar su décima corona en Portugal, el de Cervera ha dejado en shock al motociclismo al anunciar su retirada definitiva para cuidar su físico, centrarse en los suyos y disfrutar de la calma de su hogar.

El refugio donde exprimirá esta nueva etapa lejos del asfalto se encuentra a menos de media hora en coche del centro de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, un municipio de más de 89.000 habitantes.

En concreto, la propiedad se ubica en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas y blindadas de Europa.

Se trata de una vivienda unifamiliar de más de 1.300 metros cuadrados que perteneció anteriormente al exfutbolista del Real Madrid Mariano Díaz.

Diseño minimalista

Se distribuye en siete habitaciones, un imponente recibidor, un amplio salón-comedor, despacho de trabajo y un gimnasio privado donde el deportista ha preparado sus exigentes recuperaciones físicas.

En el interior predomina un estilo minimalista y contemporáneo, vestido con colores clásicos y neutros elegidos para aportar serenidad y no cansar la vista.

Para romper esa neutralidad, la vivienda incluye guiños muy personales al mundo del motor. Nada más cruzar la entrada, el visitante se encuentra con una de sus motos protegida dentro de una vitrina de cristal.

El recorrido continúa en el hueco de la escalera, presidido por dos inmensas estanterías donde descansan sus trofeos como piezas de museo. A todo ello se suman zonas para desconectar, como una llamativa mesa de billar blanca.

Oasis en el exterior

La zona al aire libre tampoco pasa desapercibida. Márquez buscaba un espacio verde amplio donde poder relajarse lejos del foco mediático y rodeado de naturaleza.

El jardín envuelve toda la vivienda, pero la gran protagonista de la parcela es su piscina a dos alturas. Este rincón se ha convertido en un escenario habitual en las redes sociales del deportista.

Marc Márquez junto a su novia Gemma Pinto Instagram

Así cierra un capítulo de casi dos décadas marcado por los viajes, las lesiones y la máxima exigencia física desde 2008.

Un hogar exclusivo y hecho a medida que a partir de este domingo pasará de ser su lugar de descanso entre carreras al centro de la nueva vida del flamante decacampeón del mundo.