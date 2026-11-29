Rafa Nadal, 40 años: "Me levanto a las 6:45 y desayuno tostada con anchoas. Me gusta cocinar pescado al horno con patatas y cebolla"

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LO ESENCIAL Preguntas ¿Por qué Rafa Nadal se levanta a las 6:45 y desayuna tostada con anchoas? Nadal prioriza rutinas de salud y tiempo en familia tras su retirada para regular su día y mantener energía; la tostada con anchoas aporta proteínas y omega-3 que encajan en esa meta. ¿Qué platos cocina Rafa Nadal en Manacor y cómo los prepara? Nadal compra producto fresco en el mercado de Manacor y cocina pescado al horno con patatas y cebolla usando abundante aceite; también disfruta gambas de Sóller a la plancha y algo de pasta. ¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana de Rafa Nadal desde su retirada a finales de 2024? Tras colgar la raqueta ha sustituido competiciones y recuperaciones por proyectos empresariales, vida familiar en Manacor y rutinas domésticas centradas en cocina y descanso. ¿Qué beneficios nutricionales aporta la tostada con anchoas que desayuna Nadal? La combinación ofrece proteínas de alto valor biológico, grasas saludables ricas en omega-3, carbohidratos y vitaminas B3 y A, además de minerales esenciales. ¿Quién acompaña a Rafa Nadal en su nueva rutina y qué papel tienen en sus mañanas? Nadal pasa las mañanas con su mujer, Mery Perelló, y sus dos hijos, y valora desayunar y compartir tiempo familiar como principio del día.

La rutina de Rafa Nadal ha dado un giro radical en los últimos dos años. Desde que colgó la raqueta a finales de 2024, la competición y las largas recuperaciones han dejado paso a la familia y al hogar.

A sus 40 años, el ganador de 22 Grand Slams sabe cómo quiere exprimir sus días en esta nueva etapa.

Según ha relatado en una entrevista para The Wall Street Journal, madruga, cuida su alimentación y prioriza el tiempo de calidad.

La jornada en casa de los Nadal empieza temprano y gira en torno a Rafa y Miquel, sus dos hijos de 3 y 1 años.

"Me levanto sobre las 6:45, bajamos y desayunamos. Eso es lo principal", explicaba el campeón.

Para arrancar la mañana con energía, su elección es sencilla, contundente y muy mediterránea: "Normalmente tomo una tostada con anchoas".

Esta combinación aporta proteínas de alto valor biológico, grasas saludables ricas en omega-3, carbohidratos, vitaminas B3 y A, y minerales esenciales.

Pasión por la cocina

El cuidado por la alimentación no se queda en el desayuno. El extenista confiesa que disfruta pasando tiempo entre fogones.

"A mí, la verdad, es que me gusta mucho cocinar. No es que sepa hacer miles de cosas, pero las que hago me gustan mucho y disfruto cocinando", reconoce.

Su ritual empieza incluso antes de encender el horno, escogiendo personalmente el producto fresco.

"Me gusta ir al mercado o al supermercado en Manacor y elegir el pescado. Después lo preparo en casa al horno con patatas, cebolla… ¡y bastante aceite! Ese es uno de mis platos preferidos", relata.

Esa misma relación sana con la comida y el movimiento es la que defiende como pilar para los más pequeños.

Para el balear, el deporte va mucho más allá del ejercicio físico, ya que sirve como escuela de valores para afrontar la vida.

"Para un niño lo más importante es divertirse y el deporte es, sobre todo, diversión: pasarlo bien, jugar en equipo o solo, pero luchando contra algo o alguien de manera correcta", reflexiona.

Un aprendizaje que, a su juicio, debe ir siempre de la mano de lo que se pone en el plato. "La alimentación es fundamental", subraya.

Una nueva etapa

A pesar del buen momento personal que atraviesa, el manacorí todavía no ha podido volver a empuñar una raqueta desde su retirada oficial.

En diciembre de 2025 pasó por el quirófano debido a una artrosis en la mano derecha que le impedía moverla con normalidad, un contratiempo del que continúa rehabilitándose.

Lejos de la nostalgia por los grandes estadios, Nadal afronta esta nueva realidad con serenidad absoluta.

"Llevé ya mi cuerpo al límite, así que estoy en paz con el nuevo capítulo de mi vida", resumió en una charla con Bloomberg.