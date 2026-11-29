Mariló Montero, 61 años: "Ojalá mis hijos me quieran como yo quise a mi madre, la recuerdo todos los días de mi vida"

El amor de una madre es el más grande que existe suelen decir. Es un vínculo incondicional, profundo y transformador que se basa en un cuidado desinteresado.

Pase lo que pase el sentimiento que tiene una madre hacia su hijo es un refugio seguro, un espacio de aceptación, calma y consuelo.

Para Mariló Montero pasen los años que pasen siempre tendrá muy presente a su madre, María del Carmen Abárzuza, que falleció en el año 1993 a causa del ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

Mariló Montero GTRES

En varias ocasiones la presentadora le ha dedicado unas bonitas palabras confesando qué de importante fue para ella en su vida.

"Las mamás son tan especiales, Mi padre me quería con locura, lo sé, pero una madre... Yo de mi madre me acuerdo todos los días de mi vida", expresó en Mi casa es la tuya a Bertín Osborne.

Con 19 años, se tuvo que separar de su familia por trabajo. Estar distanciada de su progenitora tanto tiempo fue algo que le afectó.

"Yo me fui con 19 años a trabajar a Costa Rica y escribía a mi madre diciéndole 'Te quiero', hacía años que no le decía 'Te quiero' a mi madre y ella me contestó 'Gracias'. Y cuando una madre te contesta eso a un 'Te quiero'... dices... hostia, qué desagradecidos somos los hijos. Y a partir de ahí le dije 'Te quiero' todos los días'", expresó tras su participación en Masterchef Celebrity.

A raíz de esto, Montero no volvió a separarse de ellos. Más si cabe cuando a su madre le diagnosticaron la enfermedad. En ese preciso momento la presentadora cumplió el sueño de su madre y le regaló un viaje a Ciudad del Vaticano para conocer al Papa.

"Cuando le diagnosticaron ELA le dije que qué quería hacer antes de morirse. Y me dijo que le hubiera gustado conocer al Papa. Y mi madre conoció al Papa, y murió en paz. Ajusté cuentas con ella cuando se estaba muriendo y le pregunté si había sido una buena hija y me dijo que la mejor".

Para Mariló Montero su madre fue y sigue siendo un referente. "Jolín, ojalá tuviera más de mi madre. Mi madre era una santa, más buena", expresó a Alberto Chicote en Fuera del mapa.

Su único deseo es recibir de vuelta la atención y el cariño que un día entregó a sus padres. "Ojalá mis hijos me quieran como quise a mi madre".

Porque, al final del día, cada decisión que toma Mariló responde a un motor invisible que guía su existencia bajo una misma premisa. "Vivo por lo que ella no ha vivido".