David Bustamante, 44 años: "Con mi primer sueldo compré a mis padres un pedazo de chalé con piscina en una finca estilo rancho"

El éxito puede transformar la vida de una persona, pero hay cosas que permanecen intactas con el paso del tiempo. En el caso de David Bustamante, una de ellas es el profundo vínculo que siempre ha mantenido con su familia.

Antes de alcanzar la popularidad que le brindó Operación Triunfo, el cantante cántabro trabajaba en la construcción y tenía muy claro cuál era su principal objetivo: ayudar a sus padres.

Con el gran éxito que le brindó el reality se dio cuenta de cómo su calidad de vida cambió en cuestión de meses. "Me costó asumir que ganaba más dinero que en un año", ha recordado en el podcast de Xuso Jones y Ana Brito, Poco se habla.

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El impacto que tuvieron todos y cada uno de los participantes fue masivo. Pasaron de tener una vida normal a no poder dar un paso por sus propias ciudades.

"Salíamos a la calle y había veinte mil personas, no en el concierto. Se paraban las ciudades. Y, entre tanto, yo pidiéndole a mi madre que me recargara el móvil".

Sin embargo, a pesar de alcanzar la fama, el cantante no ha olvidado en ningún momento a aquellos que estuvieron apoyándole desde el primer momento.

"Mi verdadera riqueza y mi verdadero éxito es ver la calidad de vida que tiene mi familia. Cuando me cambió la vida, dije a mi padre: 'Se acabó, ya no trabajas más'. Y desde entonces cuido yo de todos", reconoce.

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Y dicho y hecho. Con su primer sueldo como artista compró "un pedazo de chalé con piscina y con unas cuantas hectáreas a mis padres, que lo han disfrutado muchos años".

Una decisión que iba mucho más allá de una adquisición material: suponía ofrecerles una mayor tranquilidad después de años de esfuerzo para mantener a la familia.

La felicidad de su madre

Pero este agradecimiento no solo lo hizo al conseguir poder adquisitivo, sino que su primer sueldo como albañil también lo destinó a hacer feliz a su madre.

En la segunda parte de sus memorias, el artista ha echado la vista atrás para recordar cómo gestionó esos primeros ingresos. "Con mi primer trabajo en la construcción gané 80.000 pesetas y me gasté 90.000 en una pulsera para mi madre", revela.

Aquel gesto también refleja cómo era su relación con el dinero en sus primeros años de independencia económica. El propio Bustamante reconoce que no siempre fue especialmente cuidadoso a la hora de administrar lo que ganaba. "Era un pésimo economista. Ya debía 10.000 para el mes siguiente", admite.

Bustamante, que es el mayor de tres hermanos, siempre ha destacado el papel que sus padres desempeñaron en su vida. "Soy el mayor de tres hermanos y cuido mucho de ellos porque se han matado trabajando para nosotros", explicó.

Así, antes de consolidar su carrera musical y construir su patrimonio, el artista ya tenía claro qué quería hacer con el dinero que ganaba: compartirlo con las personas que habían estado a su lado desde el principio.

Desde aquella pulsera que compró con un sueldo que ni siquiera le alcanzaba hasta la casa que regaló a sus padres tras triunfar en televisión, sus recuerdos muestran una faceta especialmente personal de su relación con el dinero.