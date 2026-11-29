David Bustamante, 44 años: "En Navidad mi hermano Igor y yo cocinamos las carrilleras al vino tinto de mi madre"

Ya están aquí las fiestas y, con ello, las mesas navideñas llenas de mariscos, asados elaborados y comidas que normalmente no degusta nuestro paladar. Desde mediados de noviembre cada ciudad se viste con sus mejores galas (y luces), como dicta la tradición.

La Navidad es sinónimo de alegría, ilusión, regalos y amor. Son días en los que la familia se convierte en el mejor refugio y en el lugar al que siempre apetece volver. Además, estas celebraciones nos invitan a recuperar recetas tradicionales y sabores que forman parte de nuestra historia.

Pese a que cada hogar tiene sus propias preferencias, lo que nunca puede faltar son los dulces y las bebidas para brindar, aunque el menú varíe según la zona o costumbres.

Mesa de Navidad -

Para David Bustamante estas fechas cobran especial importancia porque las vive acompañado de los suyos. Él mismo rememora que, a diferencia de otras personas que se les hace cuesta arriba, la Navidad la vive con alegría y con ilusión.

"La paso como siempre en familia. En Navidad me gusta estar con los míos. Se viene todo el mundo a mi casa y somos muy familiares, son unas fechas que nos gustan", reveló a los micrófonos de Europa Press.

La música es uno de los elementos principales en esas reuniones familiares. "Siempre escuché a mis padres y a mis tíos cantar villancicos y canciones marineras. Supongo que ahí nació todo", evoca.

También la Navidad es un momento idóneo para mantener o recuperar tradiciones que aprendimos de nuestros abuelos o padres. En concreto, en la casa de los Bustamante se sigue disfrutando de unos platos gastronómicos que se alejan del marisco o de elaboraciones complicadas.

"A mi madre le ponemos vino"

En el centro de la mesa del cantante el "plato estrella" elegido es uno de los guisos más melosos y reconfortantes de la cocina tradicional.

Fue en su participación para Masterchef Celebrity 6 donde junto con su hermano Igor se enfrentaron al reto de cocinar una versión mejorada de las carrilleras al vino tinto de su madre. "Aunque aquí soy un piltrafa, en mi casa soy alguien respetado en la cocina", declaró en la prueba.

No es la primera vez que presume de este plato. En una entrevista para ABC aseguró que le salen riquísimas. "Tenemos un plato estrella: las carrilleras. Nos salen espectaculares... y somos muy queseros".

Plato de carrilleras en salsa. -

Además, intenta que su madre ni se acerque a la cocina en Navidad. "No toca un bártulo de la cocina en todas las navidades. Mi hermano Igor y yo nos encargamos de las comidas y cenas para todos. Se lo debemos", afirmó a los micrófonos.

Para ello tienen una táctica infalible. "A mi madre le ponemos el vino para que nos mire... porque si no, le ponemos el delantal", bromea el artista.

Una tradición que muestra que no hacen falta grandes lujos o comida que en otra época del año no podemos disfrutar, sino que la clave está en degustar algo sencillo acompañado de tus seres queridos.