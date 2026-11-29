Antonio Montero, 63 años: "A Franco hay que darle las gracias por la Transición, hizo muchas cosas bien"

La figura de Francisco Franco sigue despertando diversas opiniones más de medio siglo después.

Su legado sigue dividiendo opiniones y protagonizando acalorados debates, como cuando hace unos años Antonio Montero dio su propia opinión.

Fue en una de sus intervenciones en Sálvame, cuando la actualidad fue el tema de debate en el programa. En el año 2019, se produjo la exhumación del dictador en el Valle de los Caídos.

Durante la conversación, Montero no dudó en defender algunas de las actuaciones del dictador y llegó a asegurar que España debería agradecerle el proceso de la Transición democrática.

Antonio Montero 'Sálvame'

"Le tenemos que dar gracias a Franco por la transición que ha tenido este país", expresó el periodista.

A su juicio, durante casi 37 años que duró el Franquismo el dictador hizo muchas cosas que beneficiaron al crecimiento tanto social como económico del país. "Franco hizo muchas cosas buenas", asegura.

Sus palabras provocaron la indignación de Carlota Corredera, que no pudo ocultar su incredulidad. "¿Me estás diciendo que le tenemos que dar las gracias a Franco de la transición española?", espetó la presentadora.

"¡Sí señora!, ¡Sí señora!, ¡Sí señora!", respondió él, reafirmándose en su postura.

Antonio Montero. Mediaset

La intervención terminó por encender los ánimos en el plató. Chelo García Cortés, visiblemente enfadada, le recriminó sus declaraciones: "¡No digas disparates! ¡Basta ya!", exclamó la periodista Chelo García Cortés con enfado.

"¡Han sido 40 años de dictadura!", ha añadido gritando.

Lejos de rebajar la tensión, el periodista contraatacó con una comparación política: "Pero bueno, ¿cuántos años ha estado Chaves en Andalucía?", en referencia a los años que Manuel Chaves estuvo al frente de la Junta de Andalucía.

Montero tan solo tenía tres años cuando murió Franco, ya que nació en 1963, pero asegura que se vivía con mucha tranquilidad.

Aquellos años estuvieron marcados por la transformación de la sociedad española, pero también por las restricciones políticas y culturales impuestas por el régimen.

De esta manera, las declaraciones de Montero reflejan una visión personal de la España de su infancia. Un contraste que permite comprender por qué sus palabras sobre Franco siguen generando debate años después.