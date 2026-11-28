El refugio de Gonzalo Miró en Madrid: chalé de 600 m2 con cuatro plantas en un municipio de 90.000 habitantes

Consolidado como uno de los rostros de referencia de la televisión pública al frente de Malas lenguas tras su paso por Espejo Público, Gonzalo Miró compagina los platós de RTVE con su faceta radiofónica en la cadena COPE, en Tiempo de juego y El partidazo.

Sin embargo, cuando se apagan los focos, el hijo de Pilar Miró apuesta por la máxima discreción. Desde que regresó a España tras cursar estudios de producción de cine en Nueva York, fijó su residencia en La Finca.

Su vivienda, diseñada en entreplantas y con piscina privada, destaca por su apuesta minimalista y una terraza de más de 75 metros cuadrados.

El comunicador abrió hace unos años las puertas de su vivienda en el programa Supercasas (laSexta), desvelando una propiedad que llama la atención tanto por sus dimensiones como por su firma arquitectónica.

Se trata de un chalet adosado de 600 metros cuadrados que cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, cuatro plazas de garaje y piscina privada. Su ubicación se encuentra en La Finca, un complejo residencial situado en Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño con 90.000 habitantes.

Una gran reforma

Para darle forma al interior, Miró confió en A-cero, el estudio de arquitectura e interiorismo de Joaquín Torres.

"Me ha echado un cable a la hora de decorar; sobre todo no se fiaba mucho de mi criterio", bromeaba el presentador durante la visita, subrayando que para él era "fundamental" que la vivienda tuviera "muchísima luz".

Uno de los rasgos más singulares del inmueble es su arquitectura interior. En lugar de dividirse en plantas tradicionales, se articula a base de entreplantas que se distribuyen a ambos lados de las escaleras.

Nada más cruzar la entrada, el recibidor da paso a un aseo de cortesía, armarios empotrados, el cuarto de la caldera y un ascensor privado que, según confesó, únicamente utiliza cuando sube cargado.

Gonzalo Miró en el FesTVal. Gtres

Subiendo el primer tramo aparece la zona social de la casa, donde el minimalismo marca la pauta con un salón presidido por suelos de marmol y enormes ventanales.

Para poder contrarrestar esa claridad ha añadido sofás negros y varios cuadros en tonos rojos, naranjas y amarillos firmados por Mercedes Rodríguez.

La cocina conectada directamente al comedor donde apuesta por un aire sobrio con muebles de madera oscura y una encimera negra.

Con humor, Miró admitía que, por su ritmo de trabajo, le saca aún menos partido que al comedor: "La uso menos".

Un dormitorio despejado

La zona de descanso ocupa la parte superior de la vivienda. El dormitorio principal responde a una filosofía despojada de distracciones, apenas cuenta con dos mesitas de noche, un baúl vintage que a veces hace de cómoda y un llamativo cabecero amarillo como único foco de color.

El broche exterior lo pone el jardín con piscina y una terraza de más de 75 metros cuadrados. Aunque el presentador se define como "bastante caserito", reconocía entre risas que no es precisamente quien más partido le saca al aire libre: "La disfrutan bastante más mis amigos que yo".