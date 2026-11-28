Miguel Ángel Revilla, sobre la vivienda: "En 1970 ganaba 14.000 pesetas y un piso de 80 metros valía 140.000. Con el sueldo de un año lo comprabas"

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el gran eje de preocupación social a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

De hecho, la crisis habitacional fue el detonante del adelanto electoral y centra buena parte del debate económico actual.

Sobre esta brecha generacional se ha pronunciado Miguel Ángel Revilla en una entrevista concedida a elDiario.es. El expresidente cántabro ha tirado de memoria económica para ilustrar cómo se ha disparado el esfuerzo necesario para convertirse en propietario en España.

Para dimensionar el cambio del mercado inmobiliario, el economista y dirigente regionalista recurre a su propia experiencia laboral a comienzos de los años setenta.

"En 1970 ganaba 14.000 pesetas y un piso en Santander de 80 metros valía 140.000. Con el sueldo de un año se compraba un piso", recuerda.

El problema de la vivienda

La proporción que señala Revilla equivale a apenas diez mensualidades íntegras para adquirir una vivienda de tamaño medio en una capital de provincia.

Una realidad muy alejada del escenario actual, donde los precios de compra y alquiler absorben la mayor parte de los ingresos juveniles e impiden el ahorro previo.

Ante este contraste, el histórico político deja un diagnóstico tajante sobre el futuro de los menores de 35 años.

"Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir", advierte en la citada conversación.

Miguel Ángel Revilla, en el plató de 'El Hormiguero'. GTRES

Más allá del análisis económico, las declaraciones de Revilla llegan en una campaña atípica para el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

La formación acordó no concurrir a las urnas este 29 de noviembre al considerar que la extrema polarización entre bloques dejaba sin margen a un diputado regionalista en el Congreso.

Según explica Revilla, las opciones de lograr un escaño decisivo en Madrid eran mínimas.

“Un mal resultado podría lastrar al partido de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo”.

La retirada de Revilla

De cara al escrutinio del domingo, el todavía secretario general del PRC da por hecho un vuelco político en la Moncloa con Alberto Núñez Feijóo al frente del Ejecutivo y una Vicepresidencia para Santiago Abascal.

En el plano personal, Revilla encara la recta final de su última legislatura en el Parlamento cántabro, donde mantiene su acta de diputado de forma ininterrumpida desde 1983. “En enero hago 84 años. ¡Ya está bien!", ha explicado.

Durante más de cuatro décadas ha sido la figura central del regionalismo cántabro, iniciadno su andadura política en 1978 como fundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), formación que lidera como secretario general desde 1988.

Dio el salto al Ejecutivo regional entre 1995 y 2003 como vicepresidente y consejero de Obras Públicas en coalición con el Partido Popular. Posteriormente, alcanzó la presidencia de Cantabria durante cuatro legislaturas divididas en dos etapas (2003-2011 y 2015-2023), gobernando siempre en alianza con el PSOE y logrando en 2019 el mejor resultado histórico de su partido.