Juan del Val, 56 años: "En Navidad siempre tomamos marisco, soy feliz con mis langostinos pero echo de menos la lombarda de mi madre"

Llegan las fechas más entrañables del año y hasta los perfiles más duros y polémicos de la pequeña pantalla muestran su lado más cálido.

Juan del Val, a sus 56 años, atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, pero cuando se acercan las fiestas, el colaborador televisivo tiene muy claras cuáles son sus prioridades.

En su casa, las tradiciones mandan y la gastronomía se convierte en el refugio perfecto. Para el marido de Nuria Roca, las celebraciones no necesitan de excentricidades modernas ni de menús vanguardistas.

El madrileño es un firme defensor de los clásicos navideños, esos que nunca fallan en la mesa y que invitan a alargar las sobremesas.

"Me gusta mucho el marisco y siempre en Nochebuena no falta un buen langostino congelado. Pero es verdad que hay un exceso de comida que siempre sobra, desde el cordero o los solomillos de ternera, siempre se sacan muchísimos quesos que luego al final nadie se come, el paté... siempre es un exceso, confesó en una entrevista en EL ESPAÑOL en 2025.

Pero yo soy feliz con mis langostinos y mi vino", añadió también. Una declaración de intenciones que demuestra que, para él, la verdadera felicidad reside en las cosas más sencillas.

Sin embargo, detrás de esas estupendas bandejas de marisco se esconde un recuerdo mucho más humilde y profundo que le conecta directamente con sus raíces familiares.

Como buen madrileño, hay un plato tradicional que marca su memoria

gustativa y emocional, y cuya ausencia en la mesa le sigue pellizcando el corazón.

"Echo de menos la lombarda de mi madre", reconoce con una evidente y sincera nostalgia.

Esta receta, todo un emblema de las Nochebuenas en Madrid, es el auténtico sabor de su infancia y el plato que le transporta a su niñez.

Juan del Val El Hormiguero

De esta manera, el escritor se mantiene en forma gracias a una rutina diaria de desayuno tan estricta como peculiar, de la que no se salta ni una sola coma.

Lejos de los buffets copiosos, Del Val apuesta por la contundencia y un toque muy personal.

Las Navidades de Juan del Val

Él mismo ha detallado en qué consiste su primera comida del día: "Desayuno tostadas de pan de centeno, casi quemadas, con aceite de oliva virgen y sal".

Ese matiz de llevar el pan casi al límite del tueste es su innegociable sello de identidad.

El centeno le aporta la fibra y la energía necesarias para afrontar sus intensas jornadas.

Pero el ritual no acaba en el plato. Para beber, la elección es igual de tajante y espartana: "Un vaso de agua muy fría con hielo y un café solo".

Juan del Val, en la mesa de debate de 'El Hormiguero'. El Hormiguero Atresmedia.

Este fuerte choque térmico a primera hora de la mañana es su verdadero motor.

Sin florituras, sin azúcar y sin lácteos. Así es el día a día de Juan del Val, la dieta de un hombre de costumbres inquebrantables que, cuando llega la Navidad, se permite volver a ser un niño pelando langostinos y recordando la inolvidable cocina materna.