José Bono, 75 años: "Me levanto a las 6:45, camino 9 km, no desayuno nunca y un día a la semana estoy sin comer"

A sus 75 años, José Bono se encuentra en su mejor momento tanto físicamente como personalmente. Pese a que esté retirado de los cargos públicos e institucionales desde 2011, el expolítico centra su actividad en la consultoría empresarial y asesoramiento estratégico.

Detrás de su figura como abogado y asesor privado, el expolítico mantiene una rutina muy marcada por el descanso y el ejercicio. Es consciente de que cuidar la alimentación es fundamental para conseguir una buena salud.

Bono mantiene un aspecto físico saludable y con plena autonomía física. "Estoy satisfecho a los 70 de tener una actividad que no imaginaba que tendría con esta edad", afirma a Vanitatis.

José Bono Sergio R Moreno Gtres

Comienza el día pronto, sobre las 7 de la mañana ya está en pie. Lo primero que hace es pensar en activarse mental y corporalmente. Su secreto no reside en seguir una dieta estricta ni restrictiva, sino en un estilo de vida basado en la actividad física.

"Todos los días del año me levanto a las 6:45 de la mañana, hago hora y media de ejercicio y cuando puedo me tiro a la piscina".

"Me cuido físicamente. Cada día hago unas dos horas de ejercicio. Camino unos 9 km y hago gimnasia", declaró en una entrevista para Religión Digital.

Respecto a su nutrición no detalla qué alimentos toma en mayor proporción, pero sí ciertos hábitos que realiza todos los días. El exministro de Defensa se da unos buenos homenajes en la hora de la cena con el objetivo de no ingerir nada hasta la comida.

José Bono durante su intervención en el mitin del PSOE en el Colegio del Arzobispo Fonseca de Salamanca PSOE Salamanca.

"Ceno y hasta la hora de la comida del día siguiente no ingiero calorías. Es una maravilla, esto está todo en la cabeza", declaró en una entrevista para la Sexta Noche.

Lo que practica es el ayuno intermitente, es decir, rompe el ayuno tras pasar varias horas entre la última comida del día y la siguiente.

"Hago ayuno intermitente, no desayuno, es una maravilla. Mantengo el ayuno durante cinco días a la semana", afirma.

Como declara, esto lo hace cinco días a la semana, ya que hay un día que ni tan siquiera come. Durante 24 horas su cuerpo no ingiere ningún tipo de alimento. "Un día a la semana hago un ayuno de 24 horas".

José Bono, en un acto de apoyo a Pedro Sánchez, durante esta campaña electoral. Europa Press.

El objetivo de esta decisión es que las propias células degradadas del cuerpo reciclen sus propios componentes dañados o innecesarios para mantener su funcionamiento y obtener energía.

"Cuando tú llevas 16 horas sin ingerir calorías, puedes tomar café sin azúcar, agua, líquido, pero cuando tú llevas 16 horas comienza un proceso de autofagia. Te comes las células biológicas más degradadas, más oxidadas. Las del cáncer, alzheimer...", asevera.

Con todo esto, a José Bono no le han abandonado las fuerzas ni la actitud, porque sigue mejorando con los años, igual que el vino.