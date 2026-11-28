Ion Aramendi, padre de tres hijos a sus 49 años: "Con dos hijos era complicado, pero ahora, con tres, ya es imposible"

Ion Aramendi, que ya ha sido anunciado como uno de los rostros de las próximas campanadas, continúa consolidando su trayectoria en la pequeña pantalla, aunque tiene claro que hay algo que está por encima de cualquier reto profesional: su familia.

El presentador de televisión se ha sincerado en varias ocasiones sobre su faceta más familiar, sus prioridades económicas y el sueño profesional que ha tenido que dejar en un segundo plano por sus responsabilidades como padre de familia numerosa.

El presentador, uno de los rostros habituales de Mediaset, tiene tres hijos junto a su mujer, la periodista María Amores. Una responsabilidad que también condiciona sus decisiones económicas y el tiempo que puede dedicar a sus aficiones.

Ion Aramendi. Archivo.

Precisamente sobre esta faceta más personal habló en una entrevista concedida a la revista Pronto el 7 de mayo de 2023. En ella, el comunicador vasco reconoció que no es una persona especialmente dada a gastar dinero y que su principal preocupación es garantizar la estabilidad de los suyos.

"Yo es que no soy gastador, tengo pocos caprichos. Lo que hago es ahorrar para mi familia, para darle seguridad a mis hijos. Soy una hormiguita", explicó.

Una respuesta que llegó después de que le preguntaran qué haría si recibiera un premio como los 33.000 euros que acababan de entregar en Reacción en cadena, el concurso que presentaba entonces en Telecinco. Lejos de hablar de viajes, compras o grandes caprichos, Aramendi puso el foco en el ahorro y en la tranquilidad económica de su familia.

El presentador también abordó las dificultades que supone compaginar sus compromisos profesionales con la crianza de sus tres pequeños. En este sentido, quiso reconocer el papel de su mujer, a quien atribuyó buena parte del equilibrio familiar.

Ion Aramendi. Archivo. Gtres

Además, explicó que la situación se había vuelto más complicada porque María Amores también estaba inmersa en otro proyecto profesional. Aun así, la pareja contaba con el apoyo de sus respectivas familias: "Por fortuna, mis padres y los suyos nos ayudan de vez en cuando", añadió.

Más allá de la televisión, la música es una de las grandes pasiones de Ion Aramendi. El presentador ha mantenido su vínculo con esta afición y ha participado en proyectos musicales, aunque reconoce que las responsabilidades familiares le dejan cada vez menos margen para desarrollarla.

De hecho, cuando le preguntaron si todavía encontraba tiempo para dedicarse a la música, no dudó en reconocer que era una de sus asignaturas pendientes.

"Esa es la espinita que más me duele", confesó antes de añadir una reflexión con mucho sentido del humor sobre el crecimiento de su familia: "Con dos hijos era complicado, pero ahora, con tres, ya es imposible. Todo está en mi contra para que sea una estrella de la música".