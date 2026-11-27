Susanna Griso, 57 años, sobre la vivienda en España: "Me pasé 4 meses buscando una casa en Barcelona, fue imposible"

El tema de la vivienda está a la orden del día en cualquier cabecera de periódico, pero sobre todo en las calles.

En los últimos años, y más tras los recientes acontecimientos, el acceso a una vivienda digna sigue preocupando al 42,6% de los españoles, una cifra que va en aumento según el Barómetro de enero de 2026 del CIS.

El debate para buscar alguna medida que solucione este problema gira en torno a dos enfoques principales: el primero es liberalizar el suelo y el segundo construir más para ampliar la oferta.

Viviendas EP

Como decimos, es una cuestión que afecta incluso a las personas que cuentan con un respaldo económico para poder alquilar una vivienda. Esto mismo le ha sucedido a Susanna Griso, que ha declarado que le ha resultado imposible encontrar un hogar.

"He buscado vivienda en Barcelona y no la he encontrado", declaró en una entrevista reciente en El Hormiguero.

Bajo su experiencia asegura que los precios del alquiler se han incrementado y, con ello, la oferta de inmuebles que se ponen a la venta en diferentes plataformas.

"¿Os puedo contar una experiencia personal mía? Los alquileres en Barcelona están limitados y se han conseguido que los precios se reduzcan en un 5%. La oferta se ha estrangulado en un 20%", relató en Espejo Público.

Susanna Griso Esteban Palazuelos

La solución que ha observado es que existen pisos, pero solo en oferta hacia empresas. "Muchos caseros están sorteando este límite en los precios poniendo sus viviendas en alquiler temporal. De manera que lo alquilan para empresas y para particulares es casi imposible encontrar un alquiler".

En sus propias carnes se ha pasado cuatro meses en busca de un piso. "Yo me he pasado cuatro meses, yo, que se supone que tengo una nómina y que tengo garantía no he encontrado un piso en alquiler".

Y se ha dado cuenta de que ser el esperado elegido para un piso depende de muchas variables.

"Me he dado cuenta de que funciona a base de casting. O tienes a alguien que acude por ti y te pone el primero de la fila o es imposible. Y lo digo yo, que buscaba una vivienda para estudiantes. Me ha resultado muy complicado", afirmó en el espacio de Pablo Motos.

Viviendas. Freepik

Con esta experiencia se da cuenta lo difícil que tiene que ser para otra persona acceder a una vivienda. "Me pongo en la piel de quien no tenga nómina, alguien vulnerable, una persona inmigrante, es imposible conseguir vivienda".

Para Griso no es un problema que solo corresponda al Gobierno. "Se está construyendo menos que nunca y es un problema que no solo atañe al Gobierno de España".

La solución estaría en que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en una ley del suelo. "Echo en falta que haya habido un pacto de Estado, una ley del suelo. El PSOE lo ha intentado un par de veces y no lo ha conseguido. Sus socios no la querían y el PP no le ha querido dar oxígeno".