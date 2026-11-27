Sonsoles Ónega, 48 años: "En Navidad no puede faltar el marisco, almejas a la marinera, y la carne de mi madre"

Se acerca el momento de disfrutar de esas mesas navideñas repletas de mariscos, asados y elaboraciones especiales que no suelen formar parte de nuestro día a día. Desde mediados de noviembre, las ciudades comienzan a engalanarse con sus mejores luces y decoraciones, dando la bienvenida a una de las épocas más especiales del año.

La Navidad es sinónimo de alegría, ilusión, regalos y amor. Son días en los que la familia se convierte en el mejor refugio y en el lugar al que siempre apetece volver. Además, estas celebraciones nos invitan a recuperar recetas tradicionales y a compartir alrededor de la mesa sabores que forman parte de nuestra historia.

Aunque cada familia cuenta con sus propias preferencias y costumbres, hay algunos elementos que se mantienen prácticamente intactos en todos los hogares: los dulces típicos y las bebidas con las que brindar. El menú puede cambiar de una región a otra, pero el espíritu de celebrar permanece.

Una mesa navideña. Pixabay Pixabay

Para Sonsoles Ónega, la Navidad adquiere un significado especial cuando la comparte con sus seres queridos. Este año, además, las celebraciones estarán marcadas por la ausencia de su padre, Fernando Ónega, ya que serán las primeras fiestas que la familia pase sin él.

El periodista falleció el pasado 3 de marzo, a los 78 años, dejando un terrible vacío tanto en su familia como en el mundo de la comunicación. A pesar de su pérdida, su mujer, sus hijos y nietos lo tendrán muy presente durante estas fechas tan señaladas.

Uno de los momentos en los que su recuerdo estará especialmente vivo será alrededor de la mesa, compartiendo algunos de los platos que más gustaban a la familia. La propia presentadora de Y Ahora Sonsoles ha detallado en alguna que otra ocasión cómo son esos banquetes navideños en su casa.

En una entrevista concedida a la revista Semana, Ónega desveló que el marisco era uno de los productos que no pueden faltar. En estas fechas piezas como el bogavante, el centollo o el buey son los grandes protagonistas.

Almejas a la marinera arousa iStock

"En Nochebuena siempre tiro del comodín de mi madre que cocina estupendamente y me ayuda. Nunca falta algo de marisco (que nos encanta), unas almejas a la marinera que ella hace divinamente y una carne", detalló a la revista citada.

El momento ideal para comprar crustáceos y así asegurarnos el mejor precio y disponibilidad es a finales de noviembre. Sin ningún problema podemos congelar las cigalas, gambas, almejas o langostinos en nuestro arcón.

Ónega conoce perfectamente cuál es el producto bueno. Y no es para menos, ya que el marisco que toman en su casa en Nochebuena "llega desde la lonja del Grove, riquísimo".

Este vínculo con Galicia forma parte también de la propia identidad de la comunicadora, que reconoce tener más "gen rural" que de ciudad. De hecho, Sonsoles recuerda pasar todos sus veranos de la infancia y adolescencia en Mosteiro, donde nació su padre. Así lo reveló en una entrevista en Semana.

Un lugar al que siempre ha estado ligada emocionalmente y que, especialmente en estas primeras Navidades sin Fernando Ónega, seguirá ocupando un espacio muy importante en sus recuerdos.