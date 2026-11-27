El refugio de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid: chalé de lujo de 3.000 m2 de estilo minimalista con jardín y huerto

David Bisbal (47 años) vuelve a situarse en el centro de la actualidad musical. El artista almeriense en su visita a El Hormiguero, el pasado 30 de septiembre, presentó Eternos. Un álbum con el que versiona temas inolvidables que han traspasado generaciones, como Vivir así es morir de amor o Te quiero, te quiero.

El lanzamiento marca el pistoletazo de salida de una nueva gira que lo mantendrá viajando lejos de Madrid.

Es precisamente en la capital donde el cantante ha fijado su cuartel general junto a la modelo venezolana Rosanna Zanetti con quien pasó por el altar en julio de 2018 y sus tres hijos.

Para alguien que lleva más de dos décadas encadenando éxitos internacionales desde su paso por la primera edición de Operación Triunfo con himnos como Corazón Latino, Bulería o Ave María, tener un espacio propio para componer es fundamental.

Por eso, uno de los rincones más especiales de su residencia madrileña es su estudio de música privado.

Ubicado en la zona central de la casa, cuenta con todo el equipamiento profesional necesario para trabajar sin salir del hogar.

Como guiño personal para desconectar entre grabaciones, el artista tiene colgada una diana en la pared, un pequeño pasatiempo que le ayuda a despejar la mente.

Diseño contemporáneo

En total, la propiedad abarca 3.000 metros cuadrados que combinan la vivienda principal con amplias zonas exteriores.

La arquitectura sigue una línea actual, diseñada para que el jardín y el interior se fundan visualmente y la claridad inunde todas las habitaciones.

Además, Bisbal y Zanetti tienen un huerto familiar en el jardín de la casa, donde cultivan sus propias frutas y verduras.

Esta afición no resulta sorprendente, ya que antes de dedicarse profesionalmente a la música, el cantante trabajó en un vivero municipal de Almería.

El cantante David Bisbal en una imagen de archivo. El Hormiguero

A la hora de decorar, el matrimonio ha apostado por una paleta muy equilibrada con un blanco que predomina en todas las paredes. Lo que se contrasta con piezas de mucha personalidad, como un sofá de terciopelo morado y otros textiles.

Por otro lado, han apostado por materiales naturales con madera de roble siendo una de las protagonistas de las estancias. Para dividir ambientes manteniendo la sensación de espacio abierto, han recurrido a la palillería de madera, un recurso muy utilizado en decoración que aporta calidez sin restar luz.

Una escalera llamativa

Dos elementos arquitectónicos terminan de definir el carácter de la casa. El primero es una escalera de diseño muy marcado que actúa como pieza central en la distribución interior.

Finalmente, la gran protagonista preside en la zona del comedor donde una mesa imponente revestida de piedra natural sobre dos gruesos pilares rectangulares da ese toque tan elegante que dan un aspecto atemporal.