Paloma San Basilio, 76 años: "Lo más importante que he hecho en mi vida no son mis treinta y tantos discos, es mi hija"

Paloma San Basilio ha conquistado escenarios, ha protagonizado grandes musicales y ha dejado una huella imborrable en la música española.

Sin embargo, cuando echa la vista atrás y hace balance de su vida, hay algo que sitúa por encima de todos sus éxitos: su hija Ivana. La artista nunca ha ocultado que compaginar una carrera tan exigente con la maternidad no fue sencillo y que hubo ausencias que todavía recuerda con cierta nostalgia.

"Lo más importante que he hecho en mi vida no son mis treinta y tantos discos, es mi hija", confesaba en una entrevista con Harper's Bazaar.

Paloma San Basilio. E.E.M

Nacida en Madrid, Paloma San Basilio comenzó su trayectoria artística en 1975. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por grandes canciones, giras internacionales y papeles inolvidables sobre los escenarios.

Pero detrás de los aplausos y los reconocimientos existía una realidad mucho más compleja: la de una madre que debía repartir su tiempo entre los compromisos profesionales y la crianza de su hija.

Paloma ha reconocido que no pudo atender a Ivana tanto como le habría gustado durante algunos momentos de su infancia.

La exigencia de las giras y los espectáculos hacía especialmente difícil encontrar el equilibrio entre su vida familiar y su profesión.

En aquella conversación, también explicó que su hija tuvo que crecer bajo la constante comparación con una madre famosa. Una circunstancia que no siempre resultó fácil y que contribuyó a que Ivana buscara su propio espacio lejos de la popularidad materna.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ambas han encontrado una forma especial de compartir su pasión por la música.

Ivana ha desarrollado su propia carrera como compositora y productora musical, además de convertirse en una figura fundamental en los proyectos artísticos de su madre.

De hecho, ha participado en trabajos discográficos de Paloma y ha sido uno de sus principales apoyos sobre los escenarios.