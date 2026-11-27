Jesús Calleja, padre de tres hijos a sus 61 años: "No tengo hijos biológicos pero lo que yo siento por ellos es inmenso"

Jesús Calleja es uno de los rostros más reconocidos de la televisión gracias a sus aventuras por algunos de los lugares más remotos del planeta.

Sin embargo, detrás de su faceta como aventurero y presentador hay una historia personal mucho menos conocida que ocupa un lugar fundamental en su vida: la de sus tres hijos adoptivos, a quienes conoció durante sus viajes a Nepal.

El leonés ha hablado en distintas ocasiones sobre esta parte de su vida y, en una entrevista concedida a la revista Semana, explicó cómo comenzó su relación con Ganesh, el primero de los jóvenes a los que decidió adoptar.

Jesús Calleja Mediaset España

Su historia se remonta a uno de sus viajes al país asiático, donde conoció al niño, que entonces atravesaba una situación especialmente complicada y padecía tuberculosis.

Calleja decidió hacerse cargo de él y trasladarlo a España para que pudiera recibir el tratamiento médico que necesitaba. Lo que comenzó como un gesto para ayudarle a superar la enfermedad terminó convirtiéndose en una relación familiar que se ha mantenido durante décadas.

"No hubiera sobrevivido si no hubiese sido por mí", recordó el presentador al hablar de las circunstancias en las que se encontraba el pequeño cuando se conocieron.

La relación entre ambos fue estrechándose con el paso del tiempo. Ganesh estudió electrónica y, posteriormente, comenzó a trabajar junto a su padre adoptivo. El propio Calleja explicó que, desde hacía dos años en el momento de aquella entrevista, se había convertido en su mano derecha. "Es maravilloso trabajar al lado de tu hijo", reconoció.

Pero la historia de su familia no terminó con la llegada de Ganesh. El joven le pidió que ayudara también a dos personas muy importantes para él: su mejor amigo, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad similar, y su hermana. Calleja decidió hacerse cargo de ambos, ampliando así una familia que había comenzado a formarse durante sus viajes por Nepal.

Esta decisión también estuvo marcada por una petición muy especial. Según contó el aventurero en el programa Mi casa es la tuya, Ganesh había sacado matrícula de honor en sus estudios de Formación Profesional.

Como recompensa, Calleja le había ofrecido comprarle una moto, pero el joven tenía otra idea: quería que ayudara a su mejor amigo, que también estaba enfermo y necesitaba salir de aquella situación.

Con el paso de los años, sus tres hijos han construido sus propias vidas. Según contó Calleja en una entrevista recogida por The Objective en septiembre de 2026, los tres están casados y él se ha convertido en abuelo por partida triple.