Yolanda Díaz, 55 años: "Me levanto a las 5:00 y muchos días no tengo tiempo para comer. También paso muchas horas planchando"

Yolanda Díaz (55 años) mantiene una rutina muy estricta para afrontar sus jornadas diarias.

Según reconoció la propia vicepresidenta en una entrevista en Onda Cero, su día a día está marcado por los madrugones y los horarios prolongados.

"Me levanto a las cinco de la mañana y acabo a largas horas", explicó en la citada emisora. Según detalló, aprovecha esas primeras horas sin ruido para revisar informes, datos, prensa y libros antes de comenzar su agenda pública.

Más allá de su actividad institucional, la política gallega ha compartido en varios medios las costumbres que repite cada día. En declaraciones al diario Público, resumió así sus mañanas: "Me meto en la ducha, desayuno, me tomo un café y me pongo a leer informes, prensa y un montón de cosas".

Definida por sí misma como una obsesa del trabajo, Díaz confesó en el programa Late Xou una de sus manías más llamativas. "Soy una neurótica de la plancha, mi equipo lo sabe, no puedes venir conmigo arrugado", relató.

Su hábito para desconectar

En un vídeo sobre cómo es un día en su rutina cotidiana se la pudo ver repasando sus prendas con una plancha de color rosa. En su entrevista con Público que incluía una secuencia grabada en un gimnasio, explicó que esta tarea le ayuda a rebajar los nervios al terminar el día.

"Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar me concentro, me pongo, me fijo en un punto y plancho; plancho mi ropa y la de todo el mundo", aseguró.

Un día con Yolanda Díaz: https://t.co/Cq8uzVLHzR — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 19, 2023

En contraste con sus largas jornadas personales, Díaz ha centrado parte de su discurso público en la reducción del tiempo de trabajo.

En una entrevista dirigida por Carlos Alsina en Onda Cero, defendió que su objetivo es "trabajar para que los trabajadores y las trabajadoras trabajen menos".

Yolanda Díaz. EFE.

La ministra calificó la aprobación del anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales como un "hito histórico". Según sostuvo, la medida beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores, permitiéndoles disponer de más tiempo de descanso.

Aunque la reforma finalmente fue rechazada por el Congreso al prosperar las enmiendas a la totalidad de PP, VOX y Junts, la dirigente gallega subrayó su postura sobre el empleo: "El trabajo es un medio, no una mercancía". Y defendió que las personas "no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir".