Santiago Abascal: "En mi casa nadie va a renunciar a las ayudas a las familias numerosas que son de justicia para todos"

Las ayudas públicas a las familias y el acceso a las prestaciones sociales han vuelto al centro del debate político tras conocerse que la familia de Santiago Abascal había percibido el bono social térmico de 2025, una subvención destinada a facilitar el pago de la calefacción a los hogares vulnerables.

Abascal salió al paso de la polémica el pasado martes 17 de noviembre, durante una comparecencia ante los medios en Arrecife (Lanzarote), donde defendió que su familia siga beneficiándose de estas prestaciones por su condición de familia numerosa.

"En mi casa nadie va a renunciar a las ayudas a las familias numerosas, que son de justicia", afirmó.

Santiago Abascal. Alberto Paredes Europa Press

Abascal justificó que su unidad familiar pueda acogerse a estas prestaciones por su condición de familia numerosa especial. Según explicó, sus cinco hijos viven con él. "Son cinco hijos los que viven bajo nuestro techo", recordó, antes de defender que estas ayudas deben mantenerse.

El dirigente también aprovechó la ocasión para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y asegurar que el dinero público está "mucho mejor en manos de las familias".

La polémica surgió después de que trascendiera que Lidia Bedman figuraba entre las beneficiarias del bono social térmico de 2025 de la Comunidad de Madrid. Según los datos publicados, recibió una ayuda de 210,71 euros, concedida para contribuir al pago de los gastos de calefacción.

Una prestación vinculada a la situación familiar de la pareja, ya que Santiago Abascal es padre de cinco hijos: dos de ellos nacieron de su primera relación, con Ana Belén Sánchez Cenador, y los otros tres son fruto de su actual matrimonio con Lidia Bedman.

Santiago Abascal. GTRES.

Su primera boda tuvo lugar en 2002, cuando contrajo matrimonio civil con Ana Belén Sánchez Cenador. De esta relación nacieron Jaime y Adriana, sus dos hijos mayores. La pareja estuvo casada durante ocho años, hasta que en 2010 puso fin a su matrimonio.

Años después, Abascal volvió a encontrar el amor junto a Lidia Bedman. Antes de pasar por el altar, dieron la bienvenida a sus dos primeros hijos en común: Jimena, nacida en 2013, y Santiago, que llegó al mundo en 2015.

Finalmente, el 9 de junio de 2018, ambos se casaron en una ceremonia religiosa celebrada en San Vicente del Raspeig (Alicante), localidad natal de Bedman.

La familia creció de nuevo en julio de 2024 con el nacimiento de Hernán, el tercer hijo del matrimonio y el pequeño de la casa. Con él, Abascal se convirtió en padre de cinco hijos, mientras que Bedman es madre de tres.