El refugio de José Bono en Madrid: ático de lujo con 291 m2 en una novena planta del Barrio de Salamanca

El barrio de Salamanca es uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Madrid. Sus edificios señoriales, calles comerciales y proximidad al parque de El Retiro lo han convertido en una de las zonas más valoradas de la capital.

Allí, el exministro socialista José Bono adquirió un amplio ático que ha sido objeto de atención por sus dimensiones, ubicación y precio.

La vivienda se encuentra en la novena planta de un edificio construido en 1961 y cuenta con una superficie de 291 metros cuadrados construidos, según publicó Vanitatis en febrero de 2017.

Una de sus características más destacadas es su proximidad al Retiro, uno de los principales espacios verdes de Madrid.

Bono compró el inmueble en junio de 2012, después de abandonar la presidencia del Congreso de los Diputados. La operación se valoró entonces en 1,6 millones de euros y fue formalizada a nombre del político y de su hija Sofía.

Según informó Idealista, el antiguo propietario era Leonardo Straface, empresario vinculado a una conocida cadena de peluquerías.

Así es el ático

La propiedad ocupa una de las plantas más altas de un edificio residencial situado en el corazón del distrito de Salamanca, una zona que destaca por su arquitectura y su elevada concentración de inmuebles de lujo.

Aunque las publicaciones originales difieren ligeramente en la superficie, ambas coinciden en describir una vivienda de grandes dimensiones.

En 2012, Idealista habló de 260 metros cuadrados, mientras que Vanitatis elevó la cifra hasta los 291 metros construidos en una información posterior.

El inmueble fue sometido a una profunda reforma después de su adquisición. Las obras se prolongaron durante varios meses y provocaron algunas molestias entre los residentes del edificio.

De hecho, Bono decidió enviar una carta a sus nuevos vecinos para disculparse por los inconvenientes derivados de los trabajos. Un gesto que recogieron distintos medios cuando se hizo pública la operación inmobiliaria.

La vivienda también cuenta con una ubicación privilegiada, próxima al parque de El Retiro, uno de los grandes pulmones verdes de Madrid. Su situación permite disfrutar de una zona céntrica sin alejarse de los principales espacios culturales y comerciales de la capital.

Sin embargo, no existen imágenes públicas suficientes del interior después de la reforma para describir con precisión su decoración, el número de dormitorios o la distribución de sus estancias.

Zapatero y Pablo Iglesias

El ático no solo destacó por sus características inmobiliarias. También fue escenario de encuentros relacionados con la política española después de que Bono abandonara sus responsabilidades institucionales.

Según publicó Vanitatis en 2017, en la vivienda se celebró durante la Navidad de 2015 una reunión en la que participaron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los entonces dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

El encuentro tuvo lugar en un momento de negociaciones políticas posteriores a las elecciones generales de diciembre de aquel año y no contó con la presencia de Pedro Sánchez.

La propiedad volvió a despertar interés en febrero de 2017, cuando Bono participó en el programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne. Sin embargo, la vivienda que mostró durante la emisión no fue su ático madrileño, sino otra de sus propiedades.

El patrimonio inmobiliario de la familia también ha experimentado cambios con el paso de los años. En noviembre de 2025, Vanitatis informó de que la sociedad familiar Ahorros Familiares Saja había vendido durante 2024 otro ático del barrio de Salamanca.

Aquel inmueble, adquirido en 2009, estaba situado en una sexta planta, superaba ligeramente los 100 metros cuadrados y disponía de terraza de uso privativo, trastero y garaje. Por tanto, no se trataba del ático de 291 metros cuadrados que Bono había comprado en 2012.

Esta última propiedad representa una de las adquisiciones inmobiliarias más conocidas del expresidente del Congreso en Madrid. Un amplio ático cuya cercanía al Retiro y situación en una novena planta lo convierten en un ejemplo de las viviendas exclusivas del barrio de Salamanca.