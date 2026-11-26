Georgina Rodríguez, madre de cinco hijos a sus 32 años: "Que cuente con ayuda no implica que no tenga de qué ocuparme"

Georgina Rodríguez atraviesa una de las etapas más especiales de su vida. A sus 32 años, la modelo e influencer ha formado junto a Cristiano Ronaldo una familia numerosa, una faceta que ocupa buena parte de su día a día y que, como ella misma ha reconocido, no siempre resulta fácil de compaginar.

Aunque cuenta con ayuda en casa, tiene claro que la maternidad implica una responsabilidad que va mucho más allá de organizar las tareas domésticas.

Así lo explicó en una entrevista concedida a la revista ELLE en diciembre de 2025, en la que habló abiertamente de su vida familiar, sus proyectos empresariales y su relación con el futbolista.

Georgina. Archivo.

"Ser mamá de cinco niños no siempre me permite compatibilizar mi faceta familiar con todo lo que me gustaría", confesó.

En esa misma conversación, Georgina también quiso matizar una cuestión relacionada con la organización familiar.

Aunque dispone de ayuda para atender las necesidades de una familia numerosa, eso no significa que se desentienda de sus responsabilidades como madre. "Que cuente con ayuda no implica que no tenga nada de lo que ocuparme", afirmó.

La influencer explicó que su rutina está marcada por una actividad constante, tanto en el ámbito personal como en el profesional. A sus cinco hijos y sus compromisos familiares se suman sus iniciativas empresariales y Bellhatria, su proyecto inmobiliario de lujo. "Jamás estoy quieta. Pero tanta actividad me encanta, me siento una persona muy afortunada", reconoció.

Familia de Cristiano Ronaldo y Georgina. Redes sociales.

La familia, de hecho, ocupa un lugar prioritario en su vida. Georgina explicó a dicho medio que tener un hogar numeroso era un sueño que tenía desde pequeña. Criada en una familia formada por su madre y su hermana, siempre había imaginado que en el futuro tendría muchos hijos.

Otro de los aspectos sobre los que se pronunció fue la educación de los pequeños. Georgina explicó que ella suele adoptar un papel más paciente y consentidor, mientras que Cristiano es quien acostumbra a regañar. "Yo soy muy consentidora y paciente, e intento explicarles el porqué de todo", contó.

La pareja también tiene claro qué valores quiere transmitir a sus hijos, especialmente en lo relacionado con el esfuerzo y el trabajo. Aunque su situación económica les permite ofrecerles unas posibilidades muy diferentes a las que tuvieron durante su infancia, ambos intentan que los pequeños comprendan que las cosas requieren dedicación.

"Nuestra esencia sigue intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades, por ello les inculcamos nuestros valores", explicó Georgina.