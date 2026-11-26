Fernando Tejero, 61 años: "Tuve que trabajar de pescadero con mi padre a los 14 años. He vendido más pescado que Chanquete"

Fernando Tejero se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del país. Gracias a su humor se ha hecho con el cariño de gran parte de la población.

Pese a su reconocimiento, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión española, su vida transcurría muy lejos de los focos.

A sus 61 años, el actor cordobés recuerda con naturalidad una infancia y una adolescencia ligadas al negocio familiar, una etapa marcada por el trabajo diario y por una vocación artística que tardó tiempo en confesar.

Fernando Tejero durante el festival de Malaga Jesus Briones

Durante una entrevista para el programa Dos días y una noche, el intérprete repasó sus orígenes y explicó cómo empezó a ganarse la vida desde joven.

"Con 14 años tuve que trabajar de pescadero con mi padre hasta que me fui a Madrid a estudiar arte dramático", recordó Tejero, que llegó incluso a bromear sobre su larga trayectoria tras el mostrador: "He vendido más pescado que Chanquete".

Los madrugones en Madrid

El traslado a Madrid no pudo suponer un adiós inmediato a las escamas, los madrugones y el hielo. Durante sus primeros años siguió compaginando su formación con el trabajo en una pescadería cerca de la glorieta de Quevedo.

Lejos de ocultar aquella faceta menos conocida de su biografía, el andaluz se muestra orgulloso de lo aprendido y mantiene todavía alguna costumbre de entonces en su día a día. "Cuando compro pescado nunca pido que me lo limpien porque me gusta limpiarlo a mí todavía", reconoce.

Fernando Tejero -

A pesar del cariño con el que hoy mira atrás, el camino no fue sencillo en lo personal. Desde muy joven tenía claro cuál era su meta, aunque durante años no se atrevió a decirlo en casa.

"No quería ser pescadero", ha confesado en varias entrevistas al hablar de aquel pulso entre el deber familiar y sus verdaderas inquietudes.

Esa distancia entre lo que hacía y lo que deseaba terminó pasándole factura en el plano emocional. "No era feliz porque no me estaba dedicando a lo que me gustaba. En mi cabeza rondaba todo el rato lo de ser actor", expresó durante su charla con Susanna Griso.

Con el paso del tiempo reunió el valor necesario para apostar por su verdadera vocación y abandonar el negocio familiar.

Fue una decisión valiente que cambió su vida para siempre y lo acabó situando entre los nombres imprescindibles de la comedia y la ficción española.

Gracias a papeles icónicos en series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, Fernando Tejero se ha ganado el cariño del gran público sin olvidar nunca de dónde viene.