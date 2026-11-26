Felipe González, 84 años: "Me levanto a las 7:30, como en casa unos huevos o filete y me paso 4 horas en el taller diseñando piezas"

Felipe González es un abogado y político español que ejerció como presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, siendo el jefe de Gobierno con el mandato más largo de la etapa democrática actual.

Tras dejar la primera línea política, González ha mantenido una intensa actividad pública. Sin embargo, lejos de los focos, lleva una vida marcada por la discreción y por una rutina que refleja su faceta más personal.

En una entrevista de Juan José Millás al político para El País en el año 2010, reconoció que su día a día transcurre con total normalidad. Comienza la mañana muy pronto, sobre las 7 de la mañana, porque le gusta aprovechar la jornada.

Felipe González. GTRES

"Suelo levantarme a las siete, siete y media de la mañana. Me gusta levantarme temprano, acostar tarde leyendo y dormir un poco la siesta. La mañana la dedico al despacho".

Le gusta mucho dedicar su tiempo a escribir concentrado en su oficina, donde encuentra realmente la inspiración.

Cuando llega más allá del mediodía, el hambre comienza a apretar en su estómago. Lo fácil sería acudir a cualquier bar cerca de su casa a que le pongan un menú completo, pero en vez de eso, González opta por comer algo en su casa.

No es una elección que solo decide cuando se encuentra solo, sino también cuando recibe las visitas de sus amigos. Confiesa que sus platos estrella son los huevos estrellados o un filete de ternera.

Felipe González. GTRES

"Suelo comer o intento comer en casa. Si como con un amigo y puedo comer en casa, lo hago; si somos varios no, porque no tengo espacio para eso, pero tampoco me importa mucho hacer unos huevos estrellados o hacer un filete si estamos con un par de personas".

Y, después de un tentempié, el político disfruta de una tarde tranquila, enfocado en revisar documentos y entreteniéndose en su taller de herramientas.

"Duermo un poco la siesta y hago un poco más de revisión de papeles. Salgo muy poco, algunos días trato de irme un rato al taller, a diseñar cosas, y me paso tres o cuatro horas diseñando piezas", confiesa.

Cuando llega la noche se relaja en la cama con algún libro que le van mandando. No es muy selectivo con el género ya que, asegura, que no tiene tiempo para hacerlo. Eso sí, se declara un compulsivo en la lectura. "Leo novela. Me gusta la novela histórica, la policiaca, la clásica".

Con todo esto, Felipe González mantiene una rutina muy marcada por el descanso, la tranquilidad y el disfrute de las pequeñas cosas.