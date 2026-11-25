Pilar Rubio, sobre su rutina con cuatro hijos: "Lo más difícil es el tercero y el cuarto, cuando ya no tienes manos todo se complica"

Ser madre de cuatro hijos implica una organización constante y, en ocasiones, situaciones que no siempre resultan fáciles de gestionar.

Así lo reconocía Pilar Rubio en una entrevista concedida a Europa Press en noviembre de 2023, en la que habló de su faceta más familiar, de cómo se organiza con los pequeños y de las dificultades que supone desplazarse con una familia numerosa.

La presentadora, que tiene cuatro hijos en común con Sergio Ramos, explicaba que el mayor cambio en la logística familiar llegó con la llegada de los dos últimos. "Lo más complicado es con el tercero y el cuarto, cuando ya no tienes manos para llevar a tus hijos, se empieza a complicar todo", confesaba ante las cámaras de dicho medio.

Pilar Rubio Europa Press.

Para ilustrar hasta qué punto cambia la organización cuando aumenta la familia, Rubio recurría a una situación cotidiana: ir al supermercado.

"Yo antes iba al supermercado o cualquier sitio y los llevaba a los dos, ahora tienes cuatro y alguno se te escapa, es complicado", relataba entre risas.

En aquel momento, la comunicadora también dejaba abierta la posibilidad de ampliar todavía más la familia, aunque reconocía que no entraba en sus planes inmediatos.

"No lo sé. No está en mis planes, que ya tengo cuatro", apuntaba. Incluso bromeaba con su condición de familia numerosa: "Yo soy familia numerosa especial, tú imagínate".

Rubio también se pronunciaba sobre la relación entre sus hijos, destacando el buen ambiente que había entre ellos. Según explicaba, en casa eran habituales las bromas y las conversaciones entre hermanos. De hecho, contaba que el mayor, que entonces tenía nueve años, ya empezaba a vacilarla y a hacerle bromas, algo que ella se tomaba con humor.

En aquella conversación, la presentadora también abordaba cómo conseguía organizar su vida profesional y familiar, especialmente durante la etapa en la que tenía que desplazarse entre Madrid y París.

Rubio explicaba que llevaba dos años acostumbrada a viajar y que había integrado esa dinámica en su rutina. Aprovechaba los trayectos para preparar sus programas y organizar sus compromisos profesionales.

La conciliación, según relataba, dependía también de las circunstancias de los niños. Cuando tenían vacaciones, intentaban que pudieran pasar esos días en España para cambiar de ambiente.

Pilar Rubio. Archivo.

No era la primera vez que Pilar Rubio hablaba públicamente de los retos de la maternidad. En una entrevista publicada por ¡HOLA! Fashion en julio de 2018, después del nacimiento de su tercer hijo, reconocía que la llegada de un nuevo miembro había cambiado la dinámica familiar más de lo que esperaba.

"Los celos de sus hermanos se multiplican y gestionar el tiempo es una locura. Pero es maravilloso, estamos muy felices", aseguraba entonces.