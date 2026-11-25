Mariló Montero, 61 años: "En Navidad no falta el cardo y el cochinillo, productos de Navarra que siempre tienen que estar en mi mesa"

Mariló Montero tiene muy claro qué recetas deben presidir su mesa cuando llegan las fiestas navideñas.

La periodista navarra, que sorprendió a la audiencia proclamándose ganadora de MasterChef Celebrity 10 pese a llegar al concurso sin experiencia entre fogones, mantiene intactas las tradiciones gastronómicas de su tierra.

En una entrevista concedida a Infobae España tras alzarse con el trofeo culinario, la comunicadora explicó que hay dos elaboraciones innegociables en sus reuniones familiares. "No faltarán el cardo y el cochinillo, que son productos de Navarra, que siempre tienen que estar en mi mesa", aseguró con rotundidad.

Para Montero, la Navidad es sinónimo de reunión íntima y mesa compartida. "Pues con la familia, como siempre. Eso es condición sine qua non. No concibo la Navidad de otra forma", confesaba sobre sus planes para estas fechas.

Hasta su paso por el programa de La 1, la presentadora reconocía que su papel en las celebraciones siempre había estado lejos de los fogones.

"Yo soy una máquina fregando y siempre he respetado mucho a los que han hecho de comer en casa, desde mi madre hasta todos los que celebramos juntos las navidades", admitía.

Estrenando cuchillos

De hecho, bromeaba con que antes del concurso apenas sabía preparar "un sándwich de jamón y queso" para su hija, mientras que su hijo Alberto Herrera era quien cocinaba habitualmente en casa.

Tras tres meses de aprendizaje intensivo, la navarra se animaba a ponerse al lado de los cocineros familiares estrenando una manta de cuchillos regalada por el chef Mario Sandoval. Su gran reto personal, según contaba, pasaba por dominar los tiempos en la cocina sin la presión constante del reloj televisivo.

Más allá de su faceta culinaria, su victoria en el talent también estuvo marcada por el foco mediático. Semanas antes de ganar el concurso, Montero había acudido a La Revuelta, donde criticó abiertamente la ideologización de RTVE.

Preguntada por la paradoja de triunfar en la misma cadena pública a la que había cuestionado, la periodista optó por separar el entretenimiento del debate político.

La cocina no tiene ideología

"Durante estos tres meses he aprendido el respeto al arte de la cocina y que este programa, que ahora represento, no tiene ideología, porque la cocina une", defendió.

Aun así, dejó claro que no renunciaba a dar su opinión fuera del ámbito gastronómico: "Todos los debates aparte de eso, que sean de política y actualidad, cuando queráis (...) el día que yo no tenga esta chaquetilla, lo debatimos".