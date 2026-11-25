Isabel Rábago, 52 años, sobre la vivienda: "Los jóvenes no quieren trabajar. En 2007 también tenías que esforzarte para comprar una casa"

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el problema de la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales en España. Se trata de uno de los temas más controvertidos a la hora de decidir por qué votar a un partido u otro.

La escalada constante del precio de los alquileres ya sea por la ubicación, las reformas o la decisión de los propietarios ha provocado que miles de jóvenes no puedan plantearse la emancipación antes de cumplir los 30 años.

Este tema ha dado de qué hablar durante años, así como lo hicieron en Espejo Público, donde se ha enfatizado que con un sueldo mínimo no se puede llegar a pagar un alquiler y llegar a fin de mes.

El dardo de Isabel Rábago

La comunicadora Carla Galeote puso el foco en la asfixia económica que sufre su generación con una pregunta directa: "Si el alquiler te cuesta 1.000 euros, ¿qué sueldo te queda?".

Sin embargo, Isabel Rábago se desmarcó por completo de esa postura y defendió con firmeza que el problema radica en la actitud. "Los jóvenes no quieren trabajar", sentenció la colaboradora.

"Cuando yo me independicé con 23 años, tampoco tenía mucho en mi cuenta", añadió.

En una cultura del esfuerzo, no puede ser que te quieras rascar la barriga y le sigas pidiendo dinero a tus padres", añadió.

Las palabras de Rábago no tardaron en encontrar respuesta. Galeote desmontó el argumento asegurando que la llamada cultura del esfuerzo "es mentira" y reivindicó la situación de los menores de 30 años: "Somos la generación mejor formada y la que peores condiciones tiene".

Después, continuaba diciendo: "Yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Hay un cambio generacional y queremos vivir".

Un esfuerzo continuo

A esta defensa se sumó Gonzalo Miró, quien respaldó a la activista y señaló directamente al mercado inmobiliario como el verdadero culpable.

"Esto no va de que los jóvenes no quieren currar. Los jóvenes tienen más acceso al trabajo y ganan más, pero la vivienda está tan cara que no se puede", argumentó el colaborador.

Pese a las réplicas de sus compañeros, Isabel Rábago no dio su brazo a torcer y cerró su intervención comparando la crisis actual con la burbuja de hace casi dos décadas.

"En 2007 los precios también estaban por las nubes y te tenías que esforzar para comprarte una casa. Me parece una estafa que con mis impuestos le esté pagando el paro a niños que lo único que quieren es disfrutar del verano", señaló.