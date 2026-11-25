Albert Rivera, 47 años: "Yo vivía en un piso pequeño, mis padres eran gente trabajadora con una tienda de electrodomésticos"

Albert Rivera es un expolítico español que presidió el partido de Ciudadanos desde su fundación en 2006 hasta noviembre de 2019. También fue diputado en el Parlamento de Cataluña y ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, antes de consolidarse en esos años como una de las principales fuerzas políticas a nivel nacional, Rivera tuvo una infancia muy alejada de la política.

Nació en el seno de una familia trabajadora de origen catalán y andaluz. Hijo único, creció en el barrio marinero de la Barceloneta, un arrabal muy ligado al mar e identidad industrial.

Albert Rivera Espejo Público.

Sus padres trabajaban en su propio negocio, una tienda de electrodomésticos. Ahí se encuentran la mayoría de sus recuerdos infantiles, todos felices.

"Yo tuve una infancia feliz. Según van pensando los años me voy dando cuenta que no es fácil decir esto. Estuve acompañado de mi familia y de mis amigos, en un barrio marinero como la Barceloneta que ahora es básicamente turístico", declaró en el podcast A la de tres.

Aunque creció en Barcelona, cuenta con raíces andaluzas en su familia. "Tengo origen de Málaga por mi familia, una mezcla catalano-andaluza, que es muy española, es mi origen".

Algo de lo que se siente profundamente orgulloso. "Como muchos españoles que tenemos raíces en diferentes partes del país. Estoy orgulloso de ser español con esa mezcla".

Albert Rivera -

Creció en un piso pequeño, algo habitual en su barrio, pero rodeado de mucho amor.

"Yo vivía en un piso pequeño. Cualquiera que sepa cómo es la Barceloneta sabe que es un barrio muy particular con pisos muy pequeños. Pero el fin de semana nos íbamos con la familia a una masía que teníamos en el Cardedeu, en el Vallés, en la falda del Montseny".

Para él, la Barceloneta "es uno de los mejores lugares para vivir", afirmó en una entrevista para la revista GQ.

Durante toda su adolescencia vio como sus padres ganaban dinero honradamente con su tienda de electrodomésticos.

Albert Rivera Luis Cotobal

"Tengo unos padres que han currado como nadie, lo que han conseguido ha sido con trabajo y esfuerzo. No somos gente que venga de cuna, con todo hecho. Somos gente trabajadora y hecha a sí misma y eso me ha hecho también ser como soy. Nadie nos ha regalado nada".

Pese a que eran una familia trabajadora, podían disfrutar de vacaciones.

"Pasabas de vivir en la ciudad, todo asfaltado, gris, la playa, de golpe te ibas a la montaña con la moto, con la bicicleta, con toda la familia en tribu. Yo he sido hijo único, pero he tenido la suerte de criarme en tribu, que eso es muy andaluz", recuerda.