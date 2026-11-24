El refugio de Roberto Leal en Madrid: chalé de 1.000 m2 sobre una parcela de 2.500 m2 con 5 dormitorios y jardín

Roberto Leal atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera profesional.

El rostro habitual de las tardes en televisión gracias a Pasapalabra suma éxitos como El Desafío y su proyecto junto a su madre, Mercedes Guillén, en Nos vamos de madre, ha logrado trasladar esa misma estabilidad a su vida personal.

Junto a su mujer, la periodista Sara Rubio, sus dos hijos y sus mascotas, el comunicador ha construido su refugio particular lejos del ajetreo del centro de Madrid.

A través de sus redes sociales, la pareja ha dejado entrever algunos de los rincones de su vivienda en Las Rozas, un chalet moderno y con mucha personalidad que reformaron para adaptarlo por completo a su estilo de vida.

En 2023, el matrimonio decidió dar un giro a su rutina y mudarse a esta exclusiva zona residencial madrileña. La propiedad, valorada en casi dos millones de euros, cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas sobre una parcela de 2.500.

La casa dispone de cinco dormitorios y seis cuartos de baño, además de un amplio salón, una zona de lectura y un gimnasio privado para mantenerse en forma

Luz natural y arte vibrante

Si algo define el interiorismo de la casa de Roberto Leal es la búsqueda de la calma. Un espacio para sentirse tranquilos y notar el ambiente de un hogar.

La pareja ha apostado por una base de paredes y muebles en blanco combinados con tonos cálidos. Una tendencia en auge que potencia al máximo la entrada de luz natural a través de los enormes ventanales, un estilo muy neoyorquino.

Sin embargo, la sobriedad se rompe con toques muy atrevidos. La cocina, el corazón de la vivienda, destaca por su gran luminosidad y por un llamativo papel pintado de temática botánica.

Además, sobre el lienzo blanco de las paredes, el matrimonio ha colocado varios cuadros vibrantes que reflejan su gusto por el arte y rompen la estética minimalista.

Roberto Leal Sergio R Moreno / GTRES

Uno de los grandes atractivos del chalet es su zona exterior. La vivienda cuenta con un amplio jardín con piscina y zonas verdes que conectan directamente con el interior gracias a los ventanales.

Llegando así a convertirse en el escenario perfecto para que los pequeños jueguen al aire libre y disfruten todos los días.

La casa de Roberto Leal

El espacio infantil dentro de la casa tampoco pasa desapercibido. En el cuarto de juguetes, los tonos neutros se mezclan con pinceladas de rosa y verde mint.

Además, la estancia cuenta con una gran librería diseñada a medida a baja altura, pensada específicamente para que sus hijos puedan alcanzar los libros por sí mismos y fomentar así su autonomía desde pequeños.