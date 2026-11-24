El refugio de Alberto Núñez Feijóo y su mujer en Pontevedra: una finca de 700 m2 en un municipio de 4.366 habitantes

A pesar de contar con una ajetreada agenda laboral y más de cara a las elecciones del próximo 29-N, Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas, su mujer, encuentran su momento de calma y desconexión lejos de la capital.

Su 'escondite' es una finca situada en el lugar donde se encuentran esas raíces que tanto lleva por bandera tanto él como su mujer, Galicia.

La pareja ha fijado su base de desconexión en Tirán, la parroquia más pequeña perteneciente al municipio de Moaña, un enclave de apenas 4.366 habitantes.

Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo. El Español

Allí, entre la ría de Vigo y playas, cuentan con una vivienda, propiedad de su pareja. Se trata de una casona de piedra de 150 m² que se ubica en una finca de 700 m².

Es en este refugio donde disfrutan de sus vacaciones. Data de los años 70 y, cuando la adquirieron en el año 2019, tuvieron que reformarla. Una curiosidad de esta casona es que cuenta con acceso directo a la playa O Con.

La playa tiene una longitud de unos 350 metros y tiene un carácter urbano, de arena fina, aguas tranquilas, limpias y con Bandera Azul muy propicias para el baño familiar. Desde su orilla se obtienen vistas directas de la ciudad de Vigo.

Para Feijóo Moaña es pura calma, donde no hay casi turismo y puede estar tranquilo sin una mirada que observe lo que hace.

Vistas de Moaña. Concello de Moaña

"En Moaña encontré un pueblo muy gallego, marinero, con playas muy bonitas, en donde el turismo es más escaso", expresó en una entrevista para el Faro de Vigo.

Esta parroquia es conocida por sus playas sobre la ría de Vigo, su patrimonio religioso y su fuerte tradición de remo. Su costa se extiende a lo largo de la ría de Vigo y concentra varias playas, entre ellas O Con, Niño do Corvo y Canabal.

Moaña. Shutterstock

Dentro de su carácter religioso destaca la iglesia parroquial, dedicada a San Xoán, de origen románico y del siglo XIII. Lo curioso de esta iglesia es que se sitúa junto a un pequeño acantilado sobre la ría. Bajo ese acantilado se forman cuevas marinas como la Cova da Lontra.

También destaca una ermita situada en el Alto dos Remedios donde se celebra una romería mariana muy concurrida.

Para la pareja, Tirán "es un pueblo de 20.000 muy trabajador, con una fuerte industria de astilleros, naval, de la pesca...".

Además de desconexión, le sirve también para mantenerse en plena forma. Moaña le ofrece un paseo de 8 kilómetros desde Tirán hasta Meira a lo largo del frente marítimo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su pareja, Eva Cárdenas, en una imagen de archivo. Diego Radamés - Europa Press

También hay espacio para la gastronomía, el gallego recomienda la terraza del Marusía, pivotada sobre el mar. "Es increíble esto, con Vigo en frente y esta playa", afirma.

Así, entre playas, gastronomía y carácter religioso, Eva Cárdenas y Feijóo encuentran su tranquilidad entre tanto ajetreo político.