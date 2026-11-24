Nuria Roca, 54 años: "Llevo 28 años viviendo con Juan y jamás, ni una sola vez, he visto una actitud machista por su parte"

Nuria Roca no dudó en dar un paso al frente para defender a su marido, Juan del Val, cuando su nombre quedó envuelto en la polémica que protagonizó Rosa Belmonte al hablar sobre Sarah Santaolalla en febrero de 2026.

La presentadora, que habitualmente evita entrar en controversias ajenas, decidió pronunciarse públicamente después de que el escritor recibiera numerosas críticas por su reacción al comentario que la periodista realizó sobre la colaboradora televisiva en El Hormiguero.

"Yo con Juan llevo viviendo 28 años bajo el mismo techo y durmiendo todas las noches con él. Jamás, ni una sola vez he visto una actitud machista por su parte", afirmó entonces en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Nuria Roca. Instagram

La comunicadora, además, destacó la influencia que su marido ha tenido en su propia evolución personal: "Él me ha hecho que yo sea mucho más feminista de lo que ya era".

El origen de aquella controversia se encontraba en la tertulia de El Hormiguero del 11 de febrero de 2026. Durante el debate, Rosa Belmonte se refirió a Sarah Santaolalla con una expresión despectiva sobre su inteligencia y su físico: "¿Es esa que es mitad tonta, mitad tetas?".

Sus palabras provocaron una fuerte reacción, especialmente después de que la analista política denunciara públicamente la humillación sufrida en un programa de máxima audiencia.

Juan del Val estaba sentado junto a Belmonte en el momento del comentario y apareció sonriendo en el plano. Una reacción que muchos espectadores interpretaron como una muestra de complicidad y que motivó las críticas hacia el escritor.

Nuria Roca, sin embargo, ofreció otra explicación. Según relató, su marido había sonreído de manera incómoda y no para respaldar las palabras de su compañera. "No quiere dejar en mal lugar a Rosa, no quiere que se cree un cisma en la tertulia", explicó sobre lo que, a su juicio, había pasado por su cabeza durante aquel momento en directo.

La presentadora quiso dejar claro, eso sí, que no compartía en absoluto el comentario de Belmonte. Lo calificó de "aberración" y "humillación" y consideró que estaba completamente fuera de lugar.

No era la primera vez que Roca salía en defensa de Juan del Val. Tras recibir el escritor el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, la presentadora también habló de las críticas que acompañaban a su reconocimiento.

De hecho, explicó que había aprendido a relativizar los comentarios externos y que esa misma enseñanza se la transmitía a sus tres hijos: "Están bien educados, por eso no hay que preocuparse en absoluto".