José Coronado (68): "Estuve en 2 carreras, tuve una agencia de viajes, fui coreógrafo, modelo, después trabajé en hostelería..."

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión española, José Coronado tuvo una vida profesional de lo más variada.

El actor, que hoy puede presumir de una extensa trayectoria interpretativa, tardó en encontrar su verdadera vocación y, hasta que descubrió la interpretación, probó suerte en diferentes sectores.

Estudió dos carreras universitarias, trabajó como modelo, montó una agencia de viajes, abrió otra de modelos, ejerció como coreógrafo de moda, e incluso llegó a gestionar restaurantes.

José Coronado. GTRES.

Coronado comenzó su formación universitaria con una carrera de Medicina, a la que después siguió Derecho. Sin embargo, ninguna de las dos terminó convirtiéndose en su profesión.

En una entrevista concedida a Días de Cine, el intérprete explicó que pasó seis años en la universidad, una experiencia que, aunque no culminó con un título, considera que le proporcionó herramientas que después le sirvieron en su trabajo como actor.

Durante aquellos años también encontró una oportunidad laboral en el mundo de la moda. Comenzó trabajando como modelo mientras estudiaba y, aunque inicialmente le daba vergüenza ponerse delante de las cámaras, terminó aprovechando aquella experiencia para viajar.

A su regreso a España, decidió dar un paso más y montar su propia agencia de modelos. Pero su relación con la moda no terminó ahí. También se convirtió en coreógrafo de pasarelas, una faceta que recuperó en septiembre de 2026 durante su visita a El Hormiguero. "Fui coreógrafo de moda, que encima no entiendo nada ni me importa. Había que ganarse la vida, esos fueron mis comienzos", explicó a Pablo Motos.

A los negocios relacionados con la moda se sumó también una agencia de viajes y, posteriormente, su entrada en el sector de la hostelería. Coronado llegó a gestionar restaurantes y pasó alrededor de diez años vinculado a una actividad que terminó pasándole factura.

En su conversación con Días de Cine describió aquellos años, coincidentes con la Movida madrileña, como una etapa especialmente exigente: "Yo estuve 10 años viviendo de noche y estaba absolutamente sobrepasado por esa esclavitud que te da la hostelería".

De hecho, el cansancio acumulado fue determinante para que terminara acercándose a la interpretación. Lo que inicialmente planteó como una forma de desconectar de sus responsabilidades empresariales terminó convirtiéndose en un descubrimiento. Al segundo día ya estaba fascinado con aquel mundo y preguntó a la profesora si tenía posibilidades de dedicarse profesionalmente a ello.

Poco después llegó su primera oportunidad teatral, en una obra dirigida por Lluís Pasqual. Coronado tenía entonces 30 años y, tras enamorarse de la profesión, decidió dejar atrás sus negocios. "Vendí mi parte en el restaurante y a por ello", recordó.