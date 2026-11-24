Aznar, 73 años, sobre la vivienda: "Cuando yo era más joven, era una expectativa. Yo nunca sentí el derecho a tener una casa"

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes que buscan independizarse.

Los elevados precios del alquiler, la dificultad para ahorrar y la escasez de inmuebles disponibles han complicado una decisión que generaciones anteriores afrontaban en circunstancias diferentes.

José María Aznar, expresidente del Gobierno y actual presidente de la Fundación FAES, ha reflexionado sobre esta situación comparando la forma en que se entendía la vivienda durante su juventud con las expectativas actuales.

A sus 73 años, considera que el problema español está relacionado fundamentalmente con la falta de construcción y las limitaciones que, a su juicio, afectan al mercado inmobiliario.

En una entrevista concedida a The Objective en enero de 2025, Aznar sostuvo que cuando era joven la vivienda se consideraba una expectativa, mientras que ahora se entiende como un derecho.

El exmandatario defendió que facilitar la construcción de inmuebles resulta imprescindible para que los precios sean más asequibles.

La vivienda es más cara

El expresidente considera que uno de los principales problemas del mercado inmobiliario español es la insuficiencia de viviendas disponibles para satisfacer la demanda. Durante la entrevista, defendió que aumentar la oferta es fundamental para reducir los precios de compraventa y alquiler.

También se mostró contrario a establecer límites a las rentas, al considerar que estas medidas pueden provocar que algunos propietarios retiren sus inmuebles del mercado.

José María Aznar en Albatera EFE/Pablo Miranzo

Su propuesta pasa por facilitar la disponibilidad de suelo, reducir las restricciones a la construcción y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.

No obstante, el problema de la oferta también aparece en los análisis de organismos públicos. El Banco de España, en su Informe Anual de 2024, estimó que entre 2022 y 2024 se había acumulado un déficit de entre 400.000 y 450.000 viviendas respecto a la creación de nuevos hogares.

La institución también ha señalado que las dificultades de acceso afectan especialmente a los jóvenes y a las familias con menores ingresos, debido a la combinación de precios elevados, salarios y condiciones de financiación.

Qué dice la Constitución

Las declaraciones de Aznar también abren otro debate: si disponer de una vivienda constituye una expectativa personal o un derecho reconocido legalmente.

En España, el artículo 47 de la Constitución de 1978 ya reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por tanto, este reconocimiento constitucional existía cuando Aznar tenía 25 años, mucho antes de que llegara a la Presidencia del Gobierno en 1996.

El mismo artículo establece que las administraciones deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y regular la utilización del suelo conforme al interés general.

Sin embargo, se trata de un principio rector de la política social y económica, lo que significa que no garantiza automáticamente que cualquier ciudadano pueda exigir judicialmente la entrega de una vivienda en propiedad.

Posteriormente, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, desarrolló un marco estatal destinado a mejorar el acceso residencial y regular diferentes aspectos del mercado.

La discusión, por tanto, no se limita a reconocer ese derecho, sino a determinar qué medidas permiten hacerlo efectivo.

Mientras Aznar apuesta principalmente por incrementar la construcción y reducir determinadas restricciones, otras propuestas defienden combinar el aumento de la oferta con la ampliación del parque público y medidas de protección para los inquilinos.

La dificultad de acceder a una vivienda continúa siendo, en cualquier caso, uno de los principales desafíos económicos y sociales de España.