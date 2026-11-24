Abel Caballero, 80 años: "Me levanto a las 7:15, no tengo mucha mano con la cocina y no he tenido vacaciones en 15 años"

Abel Caballero ha convertido a la ciudad de Vigo en el principal destino navideño del país bajo lemas como "la Navidad del planeta". El alcalde ha popularizado el encendido de luces comparándolo con grandes capitales mundiales como Nueva York, Londres o Madrid.

Caballero ha sabido construir una marca propia de la ciudad que a menudo trasciende las siglas de su partido y refuerza su fuerte liderazgo tanto en Galicia como en España.

Sin embargo, detrás de su figura política, el alcalde mantiene una rutina muy marcada por el descanso y el consumo de la cultura. Es consciente de que para su agenda ajetreada es necesario dormir más de ocho horas.

Comparecencia de Abel Caballero. Concello de Vigo

"Duermo mucho. Me acuesto sobre las doce y media y me levanto a las siete y cuarto. Y duermo de un tirón. Cuando me doy cuenta ya es la mañana siguiente. Pero planifico bien mi tiempo. La clave para escribir es tener la cabeza libre", expresó en una entrevista para La voz de Galicia.

A pesar de tener 80 años, el economista asegura encontrarse en su mejor momento, porque la edad solo es algo mental.

"Seguramente estoy en mi mejor momento. La edad es una actitud mental. Y yo no tengo actitud mental de tener mucha edad. Le dedico a esto fuerza, ganas, ánimo. Y me ayuda mucho que soy feliz haciéndolo. Cuando eres feliz, tu capacidad se multiplica", asegura.

Tanto es así que lleva quince años sin tomarse un descanso. "No cogí ni un día de vacaciones desde hace 15 años. Doy al menos una rueda de prensa al día. A mí me gusta estar con los medios. Comunicar es una parte muy importante de la política".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido Lino Escurís

Aparte del trabajo, el deporte y la lectura son algunos de los responsables de que Caballero esté en plena forma.

"Me gustaría hacer footing por la calle, pero no puedo, porque tendría que parar cada cinco minutos, así que corro en una cinta viendo la tele. Intento leer y dedico mucho tiempo libre a escribir. Poesía, también. Me gusta mucho el cine y el fútbol, a mí me encantaría ser entrenador de un equipo".

A diferencia de la cocina, que no se le da tan bien, aunque lo intenta en fechas especiales.

"Lo intento, le pongo bastante ánimo, pero debo decir que no tengo mano para la cocina. Cristina me ayuda mucho, porque es entretenido, pero no soy buen cocinero. En Nochebuena cocinaré yo".

Aunque en los fogones reconoce con humor que no tiene demasiada mano en la cocina, en la escena pública Abel Caballero parece haber encontrado su propia receta política.