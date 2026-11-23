El refugio de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla: 44 hectáreas y una vivienda de 12.800 m2 con jardín

Lejos del ruido de los estadios y de las exigencias del fútbol profesional, Sergio Ramos tiene en Sevilla uno de sus lugares más especiales.

Se trata de La Alegría, una extensa finca situada en Bollullos de la Mitación, donde el deportista ha construido un espacio para disfrutar de su familia y desarrollar una de sus grandes pasiones: la cría de caballos de pura raza española.

La propiedad, que comparte con Pilar Rubio y sus cuatro hijos, ocupa aproximadamente 44 hectáreas de terreno, equivalentes a 440.000 metros cuadrados.

En su interior se levanta una residencia de estilo andaluz cuya superficie se ha cifrado en unos 12.800 metros cuadrados, además de jardines, instalaciones deportivas y diferentes espacios dedicados a la actividad ecuestre.

La finca también ocupa un lugar importante en la historia de la pareja. Fue el escenario elegido para celebrar su boda en junio de 2019, después de darse el sí quiero en la Catedral de Sevilla.

Desde entonces, La Alegría se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de la familia, que encuentra allí tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Así es La Alegría

La residencia principal está inspirada en los tradicionales cortijos sevillanos. Su arquitectura combina fachadas blancas, vigas de madera a la vista, suelos de azulejos y elementos de forja que recuerdan a las construcciones rurales de Andalucía.

Según la descripción publicada por Telecinco, la vivienda se distribuye en dos plantas y cuenta con amplios salones decorados con muebles de madera, lámparas de grandes dimensiones y diferentes recuerdos de la trayectoria deportiva del futbolista. Entre ellos destacan algunos de sus trofeos y condecoraciones.

El exterior es uno de los grandes atractivos de la propiedad.

Los jardines rodean la zona residencial y se extienden hasta un lago artificial habitado por peces y patos. También dispone de una piscina al aire libre, una pista de pádel y un campo de fútbol siete.

Junto a la piscina se encuentra un porche de madera con zona de barbacoa y diferentes espacios para descansar. El conjunto está pensado para aprovechar las zonas exteriores y celebrar encuentros familiares en un entorno rodeado de vegetación.

Su propia yeguada

Sin embargo, La Alegría es mucho más que una residencia familiar. En sus terrenos se encuentra Yeguada SR4, el proyecto empresarial con el que Sergio Ramos ha desarrollado su afición por los caballos.

Las instalaciones ecuestres incluyen más de 40 boxes, nueve corraletas, un picadero cubierto, tres pistas exteriores y otras zonas destinadas al entrenamiento de los animales.

Entre los ejemplares vinculados a la yeguada destaca Yucatán de Ramos, un caballo de pura raza española que ha obtenido importantes reconocimientos en competiciones morfológicas.

La finca también ha sido escenario de celebraciones importantes. Durante su boda en 2019, Ramos y Rubio organizaron allí una fiesta para unos 400 invitados, con atracciones y actuaciones musicales.

La propiedad se transformó para la ocasión en un espacio festivo que contrastaba con su habitual ambiente rural. Más recientemente, en noviembre de 2026, el futbolista volvió a mostrar en sus redes sociales una jornada familiar relacionada con su actividad ganadera.

Las imágenes permitieron conocer otra faceta de su vida en el campo, aunque también generaron debate sobre las prácticas utilizadas con los animales.

Así, La Alegría reúne tres aspectos importantes de la vida de Ramos: sus raíces sevillanas, su familia y su pasión ecuestre. Una propiedad que combina las comodidades de una gran residencia con las instalaciones de una explotación dedicada a los caballos.