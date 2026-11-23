El refugio de Albert Rivera en Madrid: piso de alquiler con 170 m2 y 3 dormitorios en un municipio de 73.000 habitantes

Después de abandonar la primera línea política, Albert Rivera inició una nueva etapa personal y profesional en Madrid.

El que fuera presidente de Ciudadanos encontró en Majadahonda, uno de los municipios residenciales del noroeste de la comunidad, un lugar donde establecerse tras su separación de la cantante Malú, con quien tiene una hija en común.

La vivienda, situada en un edificio construido en 2010, cuenta con 170 metros cuadrados y tres dormitorios. Se encuentra en una zona residencial de edificios con pocos vecinos, rodeada de servicios y espacios verdes.

Una elección que, según las informaciones publicadas entonces, respondía especialmente a su deseo de mantener la cercanía con su hija.

El inmueble salió a la luz en octubre de 2023, cuando EL ESPAÑOL reveló que Rivera había encontrado una nueva residencia en régimen de alquiler.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el exdirigente político pagaba entre 1.800 y 1.900 euros mensuales, una cantidad que refleja el nivel de precios de determinadas zonas residenciales de Majadahonda.

Así es el piso en Majadahonda

La propiedad destaca por sus dimensiones, superiores a las de muchas viviendas convencionales. Sus 170 metros cuadrados permiten disponer de tres dormitorios y diferentes espacios para la vida cotidiana, aunque no se han difundido suficientes imágenes del interior para conocer con exactitud su decoración.

Según recogió Vanitatis en octubre de 2023, el inmueble forma parte de un edificio de cinco alturas, construido trece años antes. Su ubicación en un entorno residencial y la presencia de pocos vecinos fueron algunas de las características destacadas de la vivienda.

Rivera optó por alquilar en lugar de adquirir el inmueble. La información publicada entonces situaba el coste mensual en torno a los 1.900 euros, aunque no existe una confirmación pública de que esa cantidad se mantenga actualmente.

La elección de Majadahonda también representó un cambio respecto a sus anteriores residencias madrileñas.

Durante su etapa política había vivido en un amplio apartamento del centro de la capital y posteriormente se trasladó a una urbanización de Pozuelo de Alarcón. Según informó eldiario.es en 2020, uno de los motivos de aquella primera mudanza a las afueras fue buscar mayor privacidad.

Rodeado de naturaleza

Majadahonda se encuentra al noroeste de Madrid y combina zonas comerciales, urbanizaciones y espacios naturales.

Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el municipio registró 73.662 habitantes en el censo de 2025, una cifra que permite mantener la referencia a los aproximadamente 73.000 vecinos del titular.

Uno de sus principales atractivos es el Monte del Pilar, un espacio forestal que se extiende por varios términos municipales.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Majadahonda, el conjunto forestal ocupa unas 800 hectáreas, de las que aproximadamente 243 pertenecen al municipio. Sus caminos y zonas de vegetación ofrecen un entorno para pasear y disfrutar de actividades al aire libre.

En el caso de Rivera, la decisión de instalarse en esta localidad estuvo relacionada con su reorganización familiar después de la ruptura con Malú, anunciada en junio de 2023.

En enero de 2024, EL ESPAÑOL volvió a mencionar la vivienda de 170 metros cuadrados al informar sobre las primeras celebraciones navideñas del exdirigente junto a Carla Cotterli, con quien mantenía entonces una relación.

El piso de Majadahonda quedó así vinculado a una etapa diferente de la vida de Albert Rivera, alejada de las responsabilidades que asumió durante sus años al frente de Ciudadanos y centrada en sus proyectos profesionales y familiares.