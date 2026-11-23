Presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del 29N. EFE.

Pedro Sánchez, 54 años, sobre su rutina: "Yo suelo dormir muy bien, del tirón. Duermo poco entre 5 horas y 5 horas y media"

Dormir cinco horas y media y levantarse temprano para afrontar una nueva jornada. Esa es la rutina de descanso de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno se ha sentado frente a Fernando González González, más conocido como Gonzo, en el programa de Salvados en La Sexta, emitido este domingo 22 de noviembre, y ha hablado, entre otros asuntos, de cómo afronta sus jornadas y de las horas que suele dedicar a dormir.

"Yo suelo dormir muy bien, del tirón. Duermo poco, entre cinco horas y cinco horas y media", ha confesado el jefe del Ejecutivo, que ha explicado también cómo fue la noche posterior a su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

La conversación se produjo en unas circunstancias especialmente intensas para el presidente. Sánchez acudió a la grabación apenas unas horas después de protagonizar un cara a cara electoral con Alberto Núñez Feijóo. De hecho, durante la entrevista relató cómo había sido aquella noche y a qué hora se había marchado a dormir después del encuentro.

Según explicó, llegó a La Moncloa alrededor de la una de la madrugada. Después de cenar algo y seguir las tertulias televisivas posteriores al debate, se fue a la cama entre la una y media y las dos. A la mañana siguiente se levantó a las siete, por lo que había dormido aproximadamente cinco horas.

"Hoy me he levantado a las siete, he dormido cinco horas. Las he dormido del tirón", contó a Gonzo.

También aseguró que no se había quedado dándole vueltas a ningún momento concreto del cara a cara antes de acostarse. "Fue muy previsible", señaló al referirse al desarrollo del debate.

Comparecencia de Pedro Sánchez J.J. Guillén Agencia EFE

La conversación con Gonzo tenía también un importante componente político. Sánchez regresaba a Salvados diez años después de su anterior entrevista en el formato y lo hacía en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro se grabó después de su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y permitió al presidente repasar algunos de los asuntos más relevantes de la legislatura, así como cuestiones relacionadas con su vida personal.