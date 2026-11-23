Pedro Sánchez, 54 años, sobre su rutina: "Yo suelo dormir muy bien, del tirón. Duermo poco entre 5 horas y 5 horas y media"
La conversación se produjo en unas circunstancias especialmente intensas, dado que nos encontramos a escasos días de las elecciones generales.
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Dormir cinco horas y media y levantarse temprano para afrontar una nueva jornada. Esa es la rutina de descanso de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno se ha sentado frente a Fernando González González, más conocido como Gonzo, en el programa de Salvados en La Sexta, emitido este domingo 22 de noviembre, y ha hablado, entre otros asuntos, de cómo afronta sus jornadas y de las horas que suele dedicar a dormir.
"Yo suelo dormir muy bien, del tirón. Duermo poco, entre cinco horas y cinco horas y media", ha confesado el jefe del Ejecutivo, que ha explicado también cómo fue la noche posterior a su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
La conversación se produjo en unas circunstancias especialmente intensas para el presidente. Sánchez acudió a la grabación apenas unas horas después de protagonizar un cara a cara electoral con Alberto Núñez Feijóo. De hecho, durante la entrevista relató cómo había sido aquella noche y a qué hora se había marchado a dormir después del encuentro.
Según explicó, llegó a La Moncloa alrededor de la una de la madrugada. Después de cenar algo y seguir las tertulias televisivas posteriores al debate, se fue a la cama entre la una y media y las dos. A la mañana siguiente se levantó a las siete, por lo que había dormido aproximadamente cinco horas.
"Hoy me he levantado a las siete, he dormido cinco horas. Las he dormido del tirón", contó a Gonzo.
También aseguró que no se había quedado dándole vueltas a ningún momento concreto del cara a cara antes de acostarse. "Fue muy previsible", señaló al referirse al desarrollo del debate.
La conversación con Gonzo tenía también un importante componente político. Sánchez regresaba a Salvados diez años después de su anterior entrevista en el formato y lo hacía en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El encuentro se grabó después de su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y permitió al presidente repasar algunos de los asuntos más relevantes de la legislatura, así como cuestiones relacionadas con su vida personal.